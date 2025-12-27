“Su último baile”: Maduro baila en cena de Navidad mientras crecen llamados a una intervención.

En plena crisis política con Estados Unidos, el gobernante Nicolás Maduro protagonizó uno de “sus bailes” durante la cena de la llamada “segunda Navidad”, transmitido como parte de un acto oficial.

El video, difundido por cuentas afines al oficialismo y replicado ampliamente en plataformas digitales, muestra al gobernante bailando de manera distendida durante la cena ante cámaras, en lo que fue presentado como un gesto de alegría y normalidad.

La cuenta Reacción Nacional calificó el episodio como un “espectáculo de baile” que evidencia la desconexión del poder con la situación real de la población.

“En medio de la crisis que golpea al país, Maduro convirtió la Navidad en una puesta en escena”, señaló la publicación, que superó cientos de miles de visualizaciones en pocas horas.

Sin embargo, otros consideraron que el baile es un intento por aparentar “tranquilidad interna” ante las amenazas de Washington, que ha incrementado su presencia militar en aguas cercanas a Venezuela.

“Tiene miedo y esa es la manera de apagar sus miedos y dar la imagen de que está bien ante el mundo”, escribió el usuario Joseph Díaz.

Otros comentarios fueron más directos y sarcásticos: “Hay que darle hasta clases de baile porque ni eso sabe”, ironizó Jeny Petit.

Algunos internautas interpretaron la escena como una señal de cinismo político. “Primera vez que veo a un socialista presumir de su bienestar mientras el país se hunde”, comentó el economista Humberto, quien apuntó al control informativo del régimen como factor clave para este tipo de exhibiciones.

Mientras tanto, en los comentarios se repiten consignas y llamados cada vez más abiertos a una intervención externa o a un desenlace político que ponga fin al régimen chavista. Que sea “su último baile”, desearon los venezolanos.