Perfiles afines al MININT presumen operativos antidrogas mientras el régimen intenta proyectar control

En los últimos días, perfiles en redes sociales vinculados directa o indirectamente al Ministerio del Interior (MININT) han intensificado la difusión de supuestos operativos contra el tráfico y la comercialización de drogas en distintas provincias de Cuba, en lo que aparenta ser una campaña coordinada de propaganda oficial para mostrar control y eficacia frente a un problema que se ha agravado en todo el país.
Páginas como Con Todos La Victoria, Verdades a Través del Móvil, Héroes de Azul y Guantánamo y su Verdad —todas asociadas a la narrativa del aparato represivo— publican a diario reportes de detenciones, incautaciones y “golpes” al narcotráfico, acompañados de un lenguaje triunfalista, consignas políticas y llamados a la delación ciudadana.
En Matanzas, por ejemplo, el perfil Con Todos La Victoria informó sobre la detención de un joven de 29 años en el puente de Bacunayagua por portar supuestos fragmentos de papel impregnados con cannabinoides sintéticos. La publicación, cargada de sarcasmo y burla hacia el detenido, lo presenta como un “golpe” al tráfico de drogas, sin aportar pruebas independientes ni información sobre el debido proceso.
En Camagüey, Verdades a Través del Móvil reportó la detención de cuatro personas en plena vía pública, así como el arresto de una pareja presuntamente vinculada a la venta de “químico”. En ambos casos, las publicaciones destacan incautaciones de dinero y sustancias, pero carecen de datos verificables, no identifican a los acusados con claridad ni ofrecen garantías sobre la transparencia de las investigaciones.
En Guantánamo, otro perfil oficialista celebró la detención de un individuo apodado “El Míster”, tras una llamada anónima, presentándolo como “atrapado y bien atrapado”, reforzando una narrativa de castigo ejemplarizante más cercana al escarnio público que a la información objetiva.
Más propaganda que soluciones
Aunque el régimen asegura estar librando una “lucha frontal” contra las drogas, la proliferación del consumo de sustancias como el llamado “químico” evidencia un problema estructural que las autoridades no han logrado contener. La crisis económica, la falta de oportunidades, el colapso social y la ausencia de políticas de prevención reales han creado un caldo de cultivo que no se resuelve con operativos aislados ni campañas en Facebook.
Además, el énfasis en mostrar detenciones contrasta con la falta de transparencia: no se informan sentencias, redes de mayor escala ni responsabilidades institucionales. Tampoco se explica cómo estas sustancias circulan con tanta facilidad en un país donde el Estado controla estrictamente fronteras, puertos y comercio.
Mientras tanto, los perfiles utilizados por el MININT presumen operativos, exaltan a las fuerzas represivas y trasladan la responsabilidad a los ciudadanos, apelando a la denuncia y al miedo, sin reconocer el fracaso de las políticas estatales que han llevado a un deterioro social sin precedentes.
Más que una estrategia integral contra las drogas, lo que se observa es una ofensiva comunicacional del régimen, destinada a reforzar su imagen de control, en momentos en que la inseguridad, el consumo de sustancias y la desesperanza crecen en las calles de Cuba.
Preguntas frecuentes sobre operativos antidrogas en Cuba
¿Qué busca el régimen cubano al intensificar los operativos antidrogas?
El régimen cubano busca proyectar una imagen de control y eficacia ante el creciente problema del tráfico y consumo de drogas en el país. Sin embargo, estas acciones, acompañadas de una narrativa propagandística, no abordan las causas estructurales del fenómeno, como la crisis económica y la falta de oportunidades.
¿Cuál es el impacto de la droga conocida como "químico" en Cuba?
El "químico", un cannabinoide sintético, tiene efectos devastadores en la salud, especialmente entre los jóvenes cubanos. A pesar de los operativos y juicios ejemplarizantes, su consumo sigue en aumento, reflejando la insuficiencia de las medidas del régimen para frenar su proliferación.
¿Por qué hay críticas hacia los operativos antidrogas del MININT?
Las críticas se centran en la falta de transparencia y efectividad de estos operativos, que parecen más enfocados en la propaganda que en ofrecer soluciones reales. La ausencia de datos verificables y la falta de políticas preventivas integrales agravan el escepticismo hacia las acciones del régimen.
¿Cómo afecta la política de "Tolerancia Cero" contra el narcotráfico en Cuba?
La política de "Tolerancia Cero" busca reforzar la imagen de mano dura del Estado, pero no ha logrado disminuir significativamente el tráfico y consumo de drogas. Las críticas apuntan a la necesidad de abordar las causas subyacentes y no solo enfocarse en la represión.
