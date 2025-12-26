Perfiles afines al MININT presumen operativos antidrogas mientras el régimen intenta proyectar control

Vídeos relacionados:

En los últimos días, perfiles en redes sociales vinculados directa o indirectamente al Ministerio del Interior (MININT) han intensificado la difusión de supuestos operativos contra el tráfico y la comercialización de drogas en distintas provincias de Cuba, en lo que aparenta ser una campaña coordinada de propaganda oficial para mostrar control y eficacia frente a un problema que se ha agravado en todo el país.

Páginas como Con Todos La Victoria, Verdades a Través del Móvil, Héroes de Azul y Guantánamo y su Verdad —todas asociadas a la narrativa del aparato represivo— publican a diario reportes de detenciones, incautaciones y “golpes” al narcotráfico, acompañados de un lenguaje triunfalista, consignas políticas y llamados a la delación ciudadana.

Publicación de Facebook/Con Todos La Victoria

En Matanzas, por ejemplo, el perfil Con Todos La Victoria informó sobre la detención de un joven de 29 años en el puente de Bacunayagua por portar supuestos fragmentos de papel impregnados con cannabinoides sintéticos. La publicación, cargada de sarcasmo y burla hacia el detenido, lo presenta como un “golpe” al tráfico de drogas, sin aportar pruebas independientes ni información sobre el debido proceso.

En Camagüey, Verdades a Través del Móvil reportó la detención de cuatro personas en plena vía pública, así como el arresto de una pareja presuntamente vinculada a la venta de “químico”. En ambos casos, las publicaciones destacan incautaciones de dinero y sustancias, pero carecen de datos verificables, no identifican a los acusados con claridad ni ofrecen garantías sobre la transparencia de las investigaciones.

Publicación de Facebook/Verdades a Través del Móvil

En Guantánamo, otro perfil oficialista celebró la detención de un individuo apodado “El Míster”, tras una llamada anónima, presentándolo como “atrapado y bien atrapado”, reforzando una narrativa de castigo ejemplarizante más cercana al escarnio público que a la información objetiva.

Publicación de Facebook/Verdades a Través del Móvil

Más propaganda que soluciones

Aunque el régimen asegura estar librando una “lucha frontal” contra las drogas, la proliferación del consumo de sustancias como el llamado “químico” evidencia un problema estructural que las autoridades no han logrado contener. La crisis económica, la falta de oportunidades, el colapso social y la ausencia de políticas de prevención reales han creado un caldo de cultivo que no se resuelve con operativos aislados ni campañas en Facebook.

Publicación de Facebook/Guantánamo y su Verdad

Además, el énfasis en mostrar detenciones contrasta con la falta de transparencia: no se informan sentencias, redes de mayor escala ni responsabilidades institucionales. Tampoco se explica cómo estas sustancias circulan con tanta facilidad en un país donde el Estado controla estrictamente fronteras, puertos y comercio.

Mientras tanto, los perfiles utilizados por el MININT presumen operativos, exaltan a las fuerzas represivas y trasladan la responsabilidad a los ciudadanos, apelando a la denuncia y al miedo, sin reconocer el fracaso de las políticas estatales que han llevado a un deterioro social sin precedentes.

Más que una estrategia integral contra las drogas, lo que se observa es una ofensiva comunicacional del régimen, destinada a reforzar su imagen de control, en momentos en que la inseguridad, el consumo de sustancias y la desesperanza crecen en las calles de Cuba.