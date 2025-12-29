Rusia lanza seria advertencia a Estados Unidos por bloqueo naval a Venezuela

Vídeos relacionados:

Rusia ha lanzado una severa advertencia a Estados Unidos tras el bloqueo marítimo impuesto por el gobierno de Donald Trump contra Venezuela, alertando que las acciones unilaterales de Washington podrían empujar al hemisferio occidental hacia un conflicto armado de consecuencias impredecibles.

En una dura declaración, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, denunció que la escalada militar estadounidense en el Caribe está reactivando prácticas propias del bandidaje y la piratería, y exigió evitar un “curso destructivo” que desestabilice aún más la región.

“Nos vemos obligados a constatar que EE.UU. continúa aumentando deliberadamente la tensión en torno a la amistosa Venezuela”, señaló Zajárova en rueda de prensa.

La alta funcionaria rusa acusó a Washington de operar bajo pretextos como el combate al narcotráfico y la lucha contra el terrorismo para justificar medidas que considera “ambiciones neocoloniales”.

Acusaciones de “piratería” y violaciones al derecho del mar

La vocera rusa fue tajante al referirse al bloqueo de facto impuesto por Estados Unidos a los puertos y costas venezolanas.

“Hoy presenciamos una completa anarquía en el mar Caribe, donde se están reavivando prácticas olvidadas de robo de bienes ajenos, concretamente la piratería y el bandidaje”, denunció.

Desde su perspectiva, el cerco naval y las interceptaciones de petroleros constituyen una “violación a la libertad de navegación” establecida en el artículo 87 de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982.

Zajárova calificó las restricciones impuestas por EE.UU. como unilaterales, ilegales y contrarias a principios fundamentales del derecho internacional, como la igualdad soberana de los Estados y la no injerencia en asuntos internos.

Advertencia de Moscú: Evitar un curso “destructivo”

En una de las advertencias más fuertes que Rusia ha dirigido a Washington en el contexto latinoamericano de los últimos años, la cancillería rusa hizo un llamado explícito al gobierno de Donald Trump para evitar una escalada militar.

“Importa evitar que los acontecimientos sigan un curso destructivo”, sostuvo Zajárova, al tiempo que expresó su esperanza de que “el pragmatismo y el sentido común que definen al presidente de Estados Unidos permitan encontrar soluciones mutuamente aceptables”.

Además, dejó claro que Moscú no descarta consecuencias regionales si la campaña estadounidense se intensifica, y subrayó que América Latina y el Caribe “deben seguir siendo zonas de paz, como se proclamó en 2014”.

Rusia denuncia afán de “control externo” sobre los recursos venezolanos

Durante su intervención, Zajárova vinculó directamente las acciones militares estadounidenses con un intento de dominación sobre los recursos naturales de Venezuela.

Afirmó que el cerco marítimo responde a la “pretensión de establecer un control externo sobre los recursos soberanos” del país suramericano, en un gesto que, según ella, actualiza la lógica de la Doctrina Monroe bajo una llamada “Enmienda Trump”.

“Tales métodos infligen un grave daño a la seguridad energética global, fomentan la volatilidad de los precios, aumentan la incertidumbre y alteran las cadenas de suministro de recursos establecidas”, advirtió.

Apoyo incondicional al Gobierno de Maduro

Zajárova reafirmó el respaldo de Rusia a Nicolás Maduro y a su administración.

“Reafirmamos nuestro apoyo a los esfuerzos del Gobierno de Nicolás Maduro para proteger la soberanía y los intereses nacionales, y mantener el desarrollo estable y seguro de su país”, enfatizó, alineándose con el mensaje que el propio presidente Vladimir Putin envió recientemente al mandatario venezolano, donde expresó su “solidaridad inalterable frente a la presión externa sin precedentes”.

La postura rusa se suma a la de otros aliados de Venezuela, como Cuba y Nicaragua, cuyos líderes también manifestaron su apoyo “inquebrantable” al gobierno chavista, en medio de lo que consideran una “batalla histórica”.

Un año de alta tensión en el Caribe

Las advertencias de Rusia se producen tras un 2025 marcado por un incremento constante de la presión estadounidense sobre Venezuela.

En enero, Donald Trump autorizó el uso de la fuerza como parte de una campaña contra el “narcoterrorismo”, y en agosto desplegó incluso un submarino nuclear en aguas del Caribe.

En los meses siguientes la situación se ha tornadomás grave con ataques del Comando Sur a embarcaciones vinculadas al narcotráfico, aunque sin pruebas concluyentes.

Más de cien personas han muerto en al menos 30 ataques navales, algunos considerados ejecuciones extrajudiciales por organismos de derechos humanos.

Las tensiones escalaron con la operación ‘Southern Spear’, que en noviembre y diciembre ha derivado en la interceptación de petroleros venezolanos, provocando protestas internacionales y una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, donde la mayoría de países condenaron la postura unilateral de EE.UU.

Aunque la Casa Blanca sigue insistiendo en su cruzada contra el narcotráfico, miembros del propio gobierno como la jefa de Gabinete, Susie Wiles, han admitido públicamente que el objetivo final es el derrocamiento de Maduro.

En una entrevista reciente, Wiles aseguró: “seguiremos volando barcos hasta que Maduro admita su derrota”.