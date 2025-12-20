¡Final inesperado! Intentan revelar el sexo de un bebé con moto en Cuba y no salió como debía

Un video grabado al parecer en Cuba se ha vuelto viral en TikTok tras mostrar el insólito momento en que una familia intentaba revelar el sexo de su bebé… pero el plan no salió como esperaban.

En las imágenes, publicadas por la usuaria @ilenahernndezcame2, se ve a los futuros padres rodeados de familiares y amigos durante el baby shower.

La sorpresa del evento consistía en inflar un gran globo negro —que contenía el color revelador del sexo del bebé— utilizando el tubo de escape de una motocicleta.

Sin embargo, el improvisado método no salió bien: el globo se infló, pero antes de explotar se soltó y salió volando, ante los gritos y las risas de los asistentes, que corrieron inútilmente detrás de él.

Finalmente, nadie pudo atrapar el globo, por lo que la esperada revelación quedó en el aire (literalmente).

El divertido incidente ha causado furor en TikTok, donde miles de usuarios han comentado con humor la creatividad y el desenlace del fallido intento. “Ni el bebé sabe si es niño o niña después de esto”, bromeó un internauta.

El video acumula miles de reproducciones, reacciones y comentarios, convirtiéndose en uno de los clips más compartidos del momento en la plataforma.