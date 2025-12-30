Miami se prepara para recibir uno de los realities más comentados del momento: El Rancho de Destino. Con un formato de transmisión continua las 24 horas por YouTube, el show promete ser una mezcla explosiva de competencia, convivencia, humor y mucha polémica. Y como era de esperarse, Cuba llega fuerte con varios influencers listos para adueñarse del rancho.

Entre los cubanos confirmados destacan Kenny Robert, Brayan El Yokel, Brayansito, Gino Montalvo (Oyacito), Fiu Fiu y Roselin Linares, quienes prometen ponerle sabor y energía al programa. Desde retos extremos hasta momentos virales, los fans ya esperan que los cubanos sean protagonistas dentro y fuera del reality.

El proyecto, ideado por el influencer dominicano Danny Pérez, conocido como Destino Positivo, reunirá a 16 concursantes de distintos países que competirán por un Corvette valorado en 80 mil dólares y 50 mil dólares en efectivo. La dinámica incluirá competencias, juegos, alianzas, humor y transmisión en vivo las 24 horas, los siete días de la semana.

Además de los representantes cubanos, habrá figuras de República Dominicana como Pio La Ditingancia, A Tu Edad y La Hony, junto a participantes de Puerto Rico, Venezuela, Perú y Colombia, en una convivencia que promete risas, drama y más de una sorpresa.

El estreno está previsto para el 4 de enero, con un gran concierto inaugural donde actuarán Dany Ome y Kevincito El 13, y se extenderá hasta el 7 de febrero. Con su carisma, autenticidad y ese toque irreverente que los caracteriza, los cubanos llegan dispuestos a demostrar que en el rancho, la chispa de la Isla no tiene competencia.