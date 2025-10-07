Amanda Sanz enamora cantando en redes mientras su novio Celle la acompaña en la guitarra

Amanda Sanz volvió a derretir a sus seguidores en redes sociales con un video en el que interpreta la balada romántica “No se va”, mientras es acompañada por su novio, el músico Celle, en la guitarra.
"Quédate otra vez, quédate toda la noche / Quédate otra vez, quédate más de las 12 / Quédate otra vez que en mi corazón olvida / Amor así no se olvida, no se va, no se va", canta Amanda con dulzura, mirando a cámara, mientras Celle le da el acompañamiento perfecto aportando un toque íntimo y melódico a la interpretación.
El momento no solo conquistó por el talento de ambos, sino por la evidente complicidad que comparten. Horas antes, Amanda había publicado una foto junto a Celle paseando por la ciudad, desatando una ola de comentarios por lo bien que lucen juntos.
Con su estilo fresco, auténtico y lleno de química, Amanda y Celle se consolidan como una de las parejas más seguidas del panorama cubano en redes, y su interpretación de “No se va” ha sido la excusa perfecta para volver a enamorar a sus seguidores.
Hace unas semanas Amanda dio un gran salto al estrenar su primer sencillo junto a Celle, una canción en regional mexicano que por la letra pareciera estar dedicada a su ex Ultrack. Aunque ella aclaró que fue escrita por Celle hace varios años, le queda como anillo al dedo.
Preguntas frecuentes sobre Amanda Sanz y su relación con Celle
¿Cómo comenzó la relación entre Amanda Sanz y Celle?
La relación entre Amanda Sanz y Celle se hizo pública tras semanas de especulaciones y comentarios en redes sociales. Ambos comenzaron a compartir momentos juntos en redes sociales, lo que despertó el interés de sus seguidores. Amanda finalmente confirmó su relación con Celle en una directa de TikTok, explicando que prefirieron mantenerla en privado mientras se conocían mejor.
Lo más leído hoy:
¿Cómo ha reaccionado el público a la relación de Amanda Sanz y Celle?
El público ha reaccionado positivamente a la relación de Amanda Sanz y Celle. Los comentarios en redes sociales destacan la química y complicidad que la pareja proyecta, así como el cambio positivo en la vida de Amanda tras su separación de Ultrack. Sus seguidores celebran su felicidad y la apoyan en esta nueva etapa de su vida.
¿En qué proyectos musicales están trabajando Amanda Sanz y Celle?
Amanda Sanz y Celle han colaborado juntos en la música, destacándose una canción en el género regional mexicano que, aunque inicialmente se pensó que podría estar dedicada al ex de Amanda, Ultrack, fue escrita por Celle hace varios años. Ambos continúan trabajando en proyectos musicales y su conexión artística ha sido bien recibida por sus seguidores.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.