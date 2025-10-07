Amanda Sanz enamora cantando en redes mientras su novio Celle la acompaña en la guitarra

Amanda Sanz volvió a derretir a sus seguidores en redes sociales con un video en el que interpreta la balada romántica “No se va”, mientras es acompañada por su novio, el músico Celle, en la guitarra.

"Quédate otra vez, quédate toda la noche / Quédate otra vez, quédate más de las 12 / Quédate otra vez que en mi corazón olvida / Amor así no se olvida, no se va, no se va", canta Amanda con dulzura, mirando a cámara, mientras Celle le da el acompañamiento perfecto aportando un toque íntimo y melódico a la interpretación.

El momento no solo conquistó por el talento de ambos, sino por la evidente complicidad que comparten. Horas antes, Amanda había publicado una foto junto a Celle paseando por la ciudad, desatando una ola de comentarios por lo bien que lucen juntos.

Con su estilo fresco, auténtico y lleno de química, Amanda y Celle se consolidan como una de las parejas más seguidas del panorama cubano en redes, y su interpretación de “No se va” ha sido la excusa perfecta para volver a enamorar a sus seguidores.

Hace unas semanas Amanda dio un gran salto al estrenar su primer sencillo junto a Celle, una canción en regional mexicano que por la letra pareciera estar dedicada a su ex Ultrack. Aunque ella aclaró que fue escrita por Celle hace varios años, le queda como anillo al dedo.

