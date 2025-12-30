El Parlamento zombi de Cuba: la coreografía de la obediencia

El Parlamento cubano actúa como una escenografía de obediencia sin debate ni disenso. Sesiona con unanimidad predecible, sin resolver problemas reales, reflejando miedo y parálisis política.

Martes, 30 Diciembre, 2025 - 10:24

Parlamento de zombies Foto © CiberCuba

Vídeos relacionados:

En Cuba, la unanimidad dejó de sorprender hace mucho. Lo insólito sería un voto en contra. Cada sesión del Parlamento se desarrolla como un ritual calcado: manos que se alzan al unísono, rostros inexpresivos y una obediencia que no necesita justificación. No hay debate, solo reflejos. Por eso, hablar de un “hemiciclo zombi” no es una licencia poética, sino una descripción precisa del estado vital de la política cubana.

La llamada Asamblea Nacional del Poder Popular se parece menos a un órgano legislativo y más a una escenografía institucional. Sus reuniones no buscan resolver apagones, hambre o migración masiva; se limitan a explicar por qué esos problemas seguirán formando parte del paisaje. Los diputados levantan la mano con la reacción automática de quien ha sido entrenado para no pensar, ni cuestionar, ni disentir. En ese teatro, cada votación es una función predecible.

El zombi, en el cine, es un cuerpo sin alma, movido por una fuerza ajena. Camina, se sienta, obedece... pero está vacío por dentro. Así ocurre con un Parlamento que aprueba el 100% de las leyes, el 100% de los presupuestos fallidos y el 100% de las políticas que profundizan la ruina nacional. La maquinaria institucional sigue moviéndose, aunque el pensamiento crítico haya muerto hace décadas.

Mientras el país real se desmorona -con apagones que no acaban, con colas interminables y un éxodo que vacía las calles-, el Parlamento sigue votando “sí” a todo: sí al discurso vacío, sí a la mentira repetida, sí a la continuidad de un modelo agotado. Lo hace con solemnidad casi ritual, como si la obediencia absoluta fuera un acto de fe patriótica. No representan al pueblo que sobrevive; representan al sistema que los utiliza como decorado.

La unanimidad, en realidad, no expresa consenso. Es un síntoma: miedo, esterilidad política y muerte institucional. Cuba no tiene un Parlamento vivo, sino una asamblea de muertos en vida que aplauden, sonríen y obedecen mientras el país se desangra.

Pero incluso en las películas de zombis, hay giros inesperados. A veces, uno de ellos recuerda quién fue, siente algo, reacciona distinto. Si en esos escaños quedara, aunque sea, un trocito de alma humana, tal vez un día veamos una mano que no se alce, una voz que disienta, un voto en contra. Tal vez entonces, por primera vez en mucho tiempo, el Parlamento cubano empiece a volver a la vida.

Ver más
COMENTAR

Archivado en:

Asamblea Nacional del Poder Popular
Noticias de Cuba
Gobierno de Cuba
Crisis económica en Cuba
Noticias en 2025
Noticias en Diciembre del 2025
Noticias del Martes, 30 de Diciembre del 2025

Artículo de opinión: Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor y no representan necesariamente el punto de vista de CiberCuba.

Luis Flores

CEO y cofundador de CiberCuba.com. Cuando tengo tiempo escribo artículos de opinión sobre la realidad cubana vista desde la perspectiva de un emigrante.

Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí

Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí

¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+1 786 3965 689

Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.

Luis Flores

CEO y cofundador de CiberCuba.com. Cuando tengo tiempo escribo artículos de opinión sobre la realidad cubana vista desde la perspectiva de un emigrante.

Esta Web utiliza cookies propias y de terceros, para mejorar la experiencia de usuario, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad y mostrar publicidad adaptada a sus intereses.

Más información sobre nuestra política de privacidad.

Siguiente artículo:

No hay más noticias que mostrar, visitar Portada