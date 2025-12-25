Lanzador cubano Yoenis Morales firmará con Toronto Blue Jays en enero de 2026

Vídeos relacionados:
Luego de varios años de sacrificio y trabajo constante, el joven lanzador derecho cubano Yoenis Morales firmará con la organización de Toronto Blue Jays una vez se abra el próximo período internacional, el 15 de enero de 2026.
De acuerdo con el insider y periodista Francys Romero en Facebook, Morales, de 21 años, es un pitcher de proyección que actualmente trabaja su recta en el rango de 92 a 95 millas por hora, una velocidad que lo coloca como un brazo con reales posibilidades de avanzar dentro del sistema de Grandes Ligas si mantiene su desarrollo.
Nacido en Camagüey, Yoenis pertenece a una familia de tradición beisbolera. Es sobrino de Omar Luis Martínez, uno de los grandes lanzadores cubanos de la década de los 90, líder en ponches de la Serie Nacional en las temporadas 1994-95 y Campeón Olímpico en Atlanta 1996, donde fue pieza clave al ganar tres partidos para Cuba.
La firma con Toronto representa una gran oportunidad en la carrera de Morales, quien buscará abrirse paso en el béisbol profesional tras años de preparación fuera del radar mediático.
Otro joven que busca un futuro mejor
El pelotero cubano Diego Fernández, de 18 años, salió de Cuba en las últimas horas con el objetivo de iniciar el proceso para firmar con una organización de las Grandes Ligas (MLB), según confirmó el propio Romero en sus redes sociales.
Fernández representó a La Habana en los Campeonatos Nacionales Sub-18 de 2023 y 2024, donde fue considerado uno de los jóvenes con mayor proyección dentro de su categoría.
Recientemente, el derecho también formó parte de la preselección del equipo Industriales, una señal de la confianza que existía en su desarrollo dentro de la estructura del béisbol cubano.
Tras su salida de la isla, el jugador entrenará en la Academia Cacón, ubicada en Santo Domingo, República Dominicana, uno de los principales centros de preparación para prospectos internacionales que buscan oportunidades en el béisbol profesional.
Diego Fernández será elegible para firmar una vez que obtenga la declaración oficial de agente libre, paso indispensable para poder negociar legalmente con franquicias de MLB.
Su salida se suma a la creciente lista de talentos jóvenes que abandonan el sistema deportivo cubano en busca de mejores oportunidades profesionales, desarrollo competitivo y estabilidad económica, ante las limitaciones estructurales del béisbol en la Isla.
