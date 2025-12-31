Artistas de Estados Unidos cancelan presentaciones en el “Trump Kennedy Center” tras polémico cambio de nombre de la institución

Vídeos relacionados:

El renombrado Kennedy Center de Washington, uno de los principales símbolos culturales de Estados Unidos, enfrenta una ola de cancelaciones tras la decisión de su junta directiva de añadir el nombre del presidente Donald Trump al de la institución.

A mediados de diciembre el centro pasó a llamarse oficialmente The Donald J. Trump and The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts.

La medida fue aprobada por un patronato designado en su mayoría por Trump. Esto ha generado controversia y reacciones de rechazo entre artistas y figuras públicas.

A pocos días de las celebraciones de Año Nuevo, el grupo de jazz The Cookers anunció la cancelación de su actuación, afirmando que su música busca “unir a las personas, no dividirlas”.

El baterista Billy Hart reconoció a la prensa estadounidense que el cambio de nombre influyó “evidentemente” en la decisión.

También se retiraron la compañía de danza neoyorquina Doug Varone and Dancers y la cantautora Kristy Lee, quienes denunciaron el uso político de una institución creada en memoria del presidente John F. Kennedy.

Lo más leído hoy:

“No puedo actuar en un escenario que se utiliza para el ego de otra persona”, escribió Lee en redes sociales.

El presidente del centro, Richard Grenell, desestimó las críticas y calificó las cancelaciones como “una forma de síndrome de desvarío”, acusando a los artistas de “intolerancia costosa” y adelantando posibles demandas por incumplimiento de contrato.

El cambio ha despertado además cuestionamientos legales, ya que el Kennedy Center fue designado por ley del Congreso en 1964 como un monumento nacional en honor a Kennedy.

La congresista demócrata Joyce Beatty demandó a Trump por lo que calificó como un “acto propio de regímenes autoritarios”.

Desde la familia Kennedy también llegó la condena. Joe Kennedy III advirtió que “no se puede renombrar un monumento conmemorativo, del mismo modo que no se puede cambiar el nombre del Lincoln Memorial”.