Se desploma una divisa en el mercado negro cubano este fin de año

El dólar estadounidense cerró el último día del año en 435 pesos cubanos (CUP) en el mercado informal, según la tasa publicada este 31 de diciembre por elTOQUE.

La divisa norteamericana mantiene su fortaleza frente al peso, impulsada por la alta demanda de los cubanos que dependen del envío de remesas y las operaciones en efectivo ante la escasez de divisas en bancos y CADECAs estatales. A pesar de los esfuerzos del régimen por contener la inflación, el billete verde sigue siendo la referencia principal para las transacciones diarias.

El euro, por su parte, mantuvo un valor de 480 CUP, consolidándose como la moneda más cara en el mercado informal. Su incremento constante refleja la pérdida de confianza en el peso cubano y la preferencia por divisas europeas para viajes y ahorros.

En tanto, el precio de la Moneda Libremente Convertible (MLC) se desplomó este miércoles. Se cotiza a 400 CUP, lo que representa 10 pesos menos que en la jornada anterior.

Evolución de la tasa de cambio

El cierre del año confirma la tendencia de devaluación del peso cubano y el encarecimiento sostenido de las divisas.

Tasa de cambio informal en Cuba. Miércoles, 31 Diciembre, 2025 - 05:00

Tasa de cambio del dólar (USD) a pesos cubanos CUP: 435 CUP

Lo más leído hoy:

Tasa de cambio del euro (EUR) a pesos cubanos CUP: 480 CUP

Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 400 CUP

Equivalencia de billetes de Dólar y Euro a Peso Cubano

Dólar a pesos cubanos:

$1 USD → 435 CUP

$2 USD → 870 CUP

$5 USD → 2,175 CUP

$10 USD → 4,350 CUP

$20 USD → 8,700 CUP

$50 USD → 21,750 CUP

$100 USD → 43,500 CUP

Euro a pesos cubanos: