Se desploma una divisa en el mercado negro cubano este fin de año

El dólar estadounidense cerró el último día del año en 435 pesos cubanos (CUP) en el mercado informal, según la tasa publicada este 31 de diciembre por elTOQUE.
La divisa norteamericana mantiene su fortaleza frente al peso, impulsada por la alta demanda de los cubanos que dependen del envío de remesas y las operaciones en efectivo ante la escasez de divisas en bancos y CADECAs estatales. A pesar de los esfuerzos del régimen por contener la inflación, el billete verde sigue siendo la referencia principal para las transacciones diarias.
El euro, por su parte, mantuvo un valor de 480 CUP, consolidándose como la moneda más cara en el mercado informal. Su incremento constante refleja la pérdida de confianza en el peso cubano y la preferencia por divisas europeas para viajes y ahorros.
En tanto, el precio de la Moneda Libremente Convertible (MLC) se desplomó este miércoles. Se cotiza a 400 CUP, lo que representa 10 pesos menos que en la jornada anterior.
Evolución de la tasa de cambio
El cierre del año confirma la tendencia de devaluación del peso cubano y el encarecimiento sostenido de las divisas.
Tasa de cambio informal en Cuba. Miércoles, 31 Diciembre, 2025 - 05:00
Tasa de cambio del dólar (USD) a pesos cubanos CUP: 435 CUP
Tasa de cambio del euro (EUR) a pesos cubanos CUP: 480 CUP
Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 400 CUP
Equivalencia de billetes de Dólar y Euro a Peso Cubano
Dólar a pesos cubanos:
- $1 USD → 435 CUP
- $2 USD → 870 CUP
- $5 USD → 2,175 CUP
- $10 USD → 4,350 CUP
- $20 USD → 8,700 CUP
- $50 USD → 21,750 CUP
- $100 USD → 43,500 CUP
Euro a pesos cubanos:
- €5 EUR → 2,400 CUP
- €10 EUR → 4,800 CUP
- €20 EUR → 9,600 CUP
- €50 EUR → 24,000 CUP
- €100 EUR → 48,000 CUP
- €200 EUR → 96,000 CUP
- €500 EUR → 240,000 CUP
Preguntas frecuentes sobre el mercado de divisas en Cuba
¿Cuál es la tasa de cambio del dólar en el mercado informal cubano al cerrar el año 2025?
El dólar estadounidense cerró el último día del año 2025 a 435 pesos cubanos (CUP) en el mercado informal. Esta tasa refleja la fuerte demanda de la divisa norteamericana por parte de los cubanos, quienes dependen de las remesas y las transacciones en efectivo debido a la escasez de divisas en los bancos y CADECAs estatales.
¿Por qué el euro es la moneda más cara en el mercado informal cubano?
El euro se cotiza a 480 CUP, siendo la moneda más cara en el mercado informal, debido a la pérdida de confianza en el peso cubano y la preferencia por las divisas europeas para viajes y ahorros. Su incremento constante refleja el interés de quienes realizan transacciones o reciben ingresos desde Europa.
¿Qué sucedió con el valor de la Moneda Libremente Convertible (MLC) al cierre de 2025?
La Moneda Libremente Convertible (MLC) se desplomó a 400 CUP al cierre del año 2025, lo que representa una caída de 10 pesos respecto a la jornada anterior. Este descenso se produce en un contexto de devaluación del peso cubano y encarecimiento sostenido de las divisas.
¿Cómo ha afectado la inflación a la economía cubana en relación con las divisas?
La inflación ha impulsado la demanda de divisas extranjeras como el dólar y el euro, ya que el peso cubano sigue devaluándose. A pesar de los esfuerzos del régimen por contener la inflación, las divisas extranjeras continúan siendo el principal referente para las transacciones diarias de los cubanos.
