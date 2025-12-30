CADECA anuncia apertura de nuevas oficinas para la venta de divisas en todo el país: Estas son las ubicaciones

Vídeos relacionados:

La red de Casas de Cambio (CADECA) en Cuba ha dado un nuevo paso en su estrategia de reestructuración del mercado cambiario con el anuncio de la apertura de veinte nuevas oficinas habilitadas para la venta de divisas a la población, distribuidas en la mayoría de provincias del país.

La medida, que comenzó a implementarse este 30 de diciembre, forma parte de los ajustes promovidos por el Gobierno tras la puesta en marcha del nuevo esquema de tasa flotante, entrado en vigor el pasado 18 de de diciembre.

“A partir del 29 de diciembre, se habilita la opción, para acceder a la venta de divisas a la población, desde MiTurno en tu app de Transfermóvil”, señala el comunicado.No obstante, el servicio comenzó a operar efectivamente desde este 30 de diciembre.

Este anuncio llega en un contexto de incertidumbre económica y desconfianza ciudadana hacia el sistema cambiario estatal. Si bien la medida puede representar una mejora logística, también ha generado escepticismo entre sectores de la población que llevan años esperando turno para comprar divisas y que ahora se enfrentan a precios mucho más elevados.

Oficinas habilitadas por provincias

CADECA ha detallado las ubicaciones donde ya es posible comprar divisas de manera presencial. El listado oficial incluye:

La Habana: Centro Comercial Línea y Paseo (Plaza de la Revolución), Galería 3ra y 70 (Playa), Centro Comercial Neptuno (Centro Habana) y Centro Comercial Santa Catalina (10 de Octubre).

Camagüey: Sucursales Florida y Esmeralda.

Villa Clara: Centro Comercial Ciencias Médicas (Santa Clara), Caibarién, Remedios y Centro Comercial La Campana (Manicaragua).

Sancti Spíritus: Centro Comercial Hospital Provincial (Sancti Spíritus) y sucursal Cabaiguán.

Santiago de Cuba: Sucursal Palma Soriano.

Pinar del Río: Centro Comercial Calle Martí, Consolación del Sur y Sandino.

Mayabeque: Centro Comercial Güines.

Guantánamo: Centro Comercial Guantánamo II.

Matanzas: Centro Comercial Hicacos (Varadero) y oficina 8 mil taquillas (Cárdenas).

Artemisa: Sucursal Bauta.

La fuente oficial indicó que se espera que en las próximas semanas se continúe ampliando el servicio de forma gradual, siempre bajo la premisa de una implementación “controlada” y utilizando turnos digitales para evitar aglomeraciones y desorden.

El turno obligatorio a través de Transfermóvil

Como en etapas anteriores, el sistema de turnos digitales a través de la app Transfermóvil es el único canal habilitado para acceder a la compra de divisas.

En la sección “MiTurno” los usuarios deben registrarse y esperar su asignación para acudir a las oficinas.

Sin embargo, numerosos usuarios han expresado dudas sobre este procedimiento, especialmente quienes llevan más de un año anotados sin resultados.

En redes sociales, algunos aseguran que los turnos están comenzando a liberarse más rápidamente, pero a un precio mucho mayor.

“Ahora te llega rápido pero te esperan con el cinto en la mano”, ironizó un internauta.

Un precio muy lejos del salario

Uno de los puntos más polémicos es la tasa actual con la que se realiza la venta.

Aunque el Gobierno estableció una tasa flotante -con valores que hoy rondan los 417 pesos por dólar y 491 por euro- las cifras marcan precios mucho más altos que las antiguas tasas oficiales.

Esta diferencia ha encendido el malestar de muchos cubanos. Un usuario comentó: “A la tasa del toque de ellos no es a 120, ¿entendí mal?”, a lo que otro respondió: “No, es de 400 para arriba. A mí me tocó hoy y de dónde voy a sacar más de 40,000 pesos si los míseros salarios apenas alcanzan para la comida”.

Otro comentario señalaba: “Antes a 123 por 100 USD la cola era de años. Muy pocas CADECAS y muy pocos turnos. ¿Qué pasó ahora? ¿De dónde salieron tantos dólares?”.

Las reacciones a la medida muestran una mezcla de burla, frustración y resignación. Muchos cuestionan que, aunque ahora sea más fácil obtener turno, los precios son inalcanzables.

Una internauta afirmaba: “A los 50 años te toca el turno para venderte 100… ¡qué cómico!”. Otros, con tono sarcástico, preguntan: “¿Y eso funciona? Me anoté y pasó el tiempo y pasó un águila por el mar… por gusto y para nada”.

Incluso quienes finalmente han accedido a la compra cuestionan la utilidad del mecanismo: “Hoy me tocó comprar a mí. Por supuesto no pude. El dólar a 417 pesos. Dime”, se quejaba una usuaria.

Pese al simbolismo que encierra la apertura de nuevas oficinas, la medida sigue generando dudas sobre su eficacia real, en especial porque la desconexión entre el salario promedio y el precio de las divisas continúan siendo puntos críticos.

Desde el Gobierno, la narrativa es distinta: aseguran que la medida permitirá un mejor acceso territorial al mercado formal de divisas y que el Estado tiene respaldo suficiente para sostener la operativa.