Cómo funcionará la venta de divisas en las CADECA en 2026

En 2026 la venta de divisas en CADECA combinará la nueva tasa flotante (alrededor de 409‑417 CUP por dólar y unos 491 CUP por euro) con una red ampliada de oficinas y turnos obligatorios por MiTurno en Transfermóvil, pero seguirá siendo racionada y difícil para la mayoría de los salarios cubanos.​

Esquema cambiario y precios

Desde el 18 de diciembre de 2025 rige el “mercado cambiario transformado” con un tercer segmento de tasa flotante que el BCC publica a diario.​

Para cierre de año la venta en CADECA se mueve en el rango de unos 409‑417 CUP por dólar y cerca de 491 CUP por euro, todavía algo por debajo del mercado informal pero muy por encima de los antiguos 120 CUP.​

Red de oficinas en 2026

Se incorporaron 20 nuevas sucursales de CADECA para vender divisas a la población, distribuidas en La Habana, Matanzas, Villa Clara, Camagüey, Santiago, Guantánamo, Pinar del Río, Mayabeque, Artemisa y Sancti Spíritus, entre otras.​

Evolución de la tasa de cambio

Las autoridades han adelantado que la ampliación será gradual y “controlada”, con posibilidad de seguir sumando oficinas en próximas semanas según la disponibilidad de divisas.​

Turnos digitales y acceso real

El acceso a la compra de divisas queda concentrado en el sistema de turnos MiTurno dentro de Transfermóvil, que ahora integra esas 20 nuevas oficinas.​

El turno se solicita desde el móvil, pagando una tarifa de 10 CUP por reserva, con límite de solicitudes activas y posibilidad de gestionar citas para varias personas, pero muchos usuarios acumulan meses de espera o no pueden comprar el monto completo cuando finalmente les toca por los altos precios.​

Impacto para la población

La combinación de más oficinas y turnos digitales mejora la logística respecto a las colas físicas, pero el principal cuello de botella sigue siendo la escasez de divisas y la desconexión entre salario y tipo de cambio.​

En la práctica, incluso si los turnos comienzan a salir más rápido, comprar 100 USD a más de 400 CUP implica superar los 40 000 CUP, una cifra inalcanzable para la mayoría de los ingresos mensuales en Cuba.​

Proyección para 2026

Mientras se mantenga este esquema, lo más probable es que CADECA siga operando con: tasa flotante cercana al mercado informal, cupos limitados por persona, turnos digitales obligatorios y expansión paulatina de oficinas.​

No hay señales oficiales de una unificación total ni de una rebaja significativa de los tipos de cambio en el corto plazo; el diseño apunta a atraer divisas al sistema formal sin desmontar de golpe el diferencial con el mercado callejero