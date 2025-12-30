Cómo funcionará la venta de divisas en las CADECA en 2026

En 2026 la venta de divisas en CADECA combinará la nueva tasa flotante (alrededor de 409‑417 CUP por dólar y unos 491 CUP por euro) con una red ampliada de oficinas y turnos obligatorios por MiTurno en Transfermóvil, pero seguirá siendo racionada y difícil para la mayoría de los salarios cubanos.
Esquema cambiario y precios
Desde el 18 de diciembre de 2025 rige el “mercado cambiario transformado” con un tercer segmento de tasa flotante que el BCC publica a diario.
Para cierre de año la venta en CADECA se mueve en el rango de unos 409‑417 CUP por dólar y cerca de 491 CUP por euro, todavía algo por debajo del mercado informal pero muy por encima de los antiguos 120 CUP.
Red de oficinas en 2026
Se incorporaron 20 nuevas sucursales de CADECA para vender divisas a la población, distribuidas en La Habana, Matanzas, Villa Clara, Camagüey, Santiago, Guantánamo, Pinar del Río, Mayabeque, Artemisa y Sancti Spíritus, entre otras.
Evolución de la tasa de cambio
Las autoridades han adelantado que la ampliación será gradual y “controlada”, con posibilidad de seguir sumando oficinas en próximas semanas según la disponibilidad de divisas.
Turnos digitales y acceso real
El acceso a la compra de divisas queda concentrado en el sistema de turnos MiTurno dentro de Transfermóvil, que ahora integra esas 20 nuevas oficinas.
El turno se solicita desde el móvil, pagando una tarifa de 10 CUP por reserva, con límite de solicitudes activas y posibilidad de gestionar citas para varias personas, pero muchos usuarios acumulan meses de espera o no pueden comprar el monto completo cuando finalmente les toca por los altos precios.
Impacto para la población
La combinación de más oficinas y turnos digitales mejora la logística respecto a las colas físicas, pero el principal cuello de botella sigue siendo la escasez de divisas y la desconexión entre salario y tipo de cambio.
En la práctica, incluso si los turnos comienzan a salir más rápido, comprar 100 USD a más de 400 CUP implica superar los 40 000 CUP, una cifra inalcanzable para la mayoría de los ingresos mensuales en Cuba.
Proyección para 2026
Mientras se mantenga este esquema, lo más probable es que CADECA siga operando con: tasa flotante cercana al mercado informal, cupos limitados por persona, turnos digitales obligatorios y expansión paulatina de oficinas.
No hay señales oficiales de una unificación total ni de una rebaja significativa de los tipos de cambio en el corto plazo; el diseño apunta a atraer divisas al sistema formal sin desmontar de golpe el diferencial con el mercado callejero
