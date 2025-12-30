Pasito atrás de una divisa en Cuba: ¿A cuánto se venden hoy dólares, euros y MLC?

El mercado informal de divisas en Cuba comienza la última semana del año con otro subidón de la Moneda Libremente Convertible (MLC) que implanta un récord de venta.
A primera hora de este martes, la moneda digital con que opera el régimen cubano baja de 412 a 410 CUP, lo que supone un descenso de dos pesos en relación con su valor de la jornada precedente.
En el caso del dólar y del euro, no hay cambios hoy: la moneda estadounidense permanece tasada en 435 CUP y la europea en 480 CUP, según revela el parte diario del medio independiente elTOQUE, que documenta los altibajos de precio de las divisas en Cuba.
A pesar de la entrada en vigor del nuevo esquema de tasa flotante oficial anunciado por el Banco Central de Cuba (BCC) el pasado 18 de diciembre, hasta el momento la MLC ha sido la única de las tres monedas de referencia en Cuba que ha reaccionado de forma más o menos evidente en las últimas jornadas.
Evolución de la tasa de cambio
A pesar de la caída de dos pesos en las últimas horas, la Moneda Libremente Convertible ha subido más de 70 pesos desde el pasado 18 de diciembre, día en que el BCC presentó la tasa flotante.
Aunque la medida fue presentad
Tasa de cambio hoy 30/12/2025 - 7:00 a.m. en Cuba:
Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 435 CUP.
Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 480 CUP.
Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 410 CUP.
Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 30 de diciembre:
1 USD = 435 CUP.
5 USD = 2,175 CUP.
10 USD = 4,350 CUP.
20 USD = 8,700 CUP.
50 USD = 21,750 CUP.
Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):
1 EUR = 480 CUP.
5 EUR = 2,400 CUP.
10 EUR = 4,800 CUP.
20 EUR = 9,600 CUP.
50 EUR = 24,000 CUP.
100 EUR = 48,000 CUP.
200 EUR = 96,000 CUP.
500 EUR = 240,000 CUP.
Desconfianza, inflación y especulación
Cada vez que el gobierno de Miguel Díaz-Canel anuncia una nueva medida económica -como la reforma monetaria o la tasa flotante- el mercado informal reacciona anticipando una devaluación del peso cubano.
Los cambistas, microempresarios y ciudadanos que poseen divisas prefieren retenerlas, esperando un aumento de precios.
Esa especulación, sumada al pánico por la inflación y la escasez de efectivo, empuja el valor del MLC más rápido que el de otras monedas, convirtiéndolo en el termómetro más sensible de la desconfianza económica.
En redes sociales, la publicación de las tasas oficiales ha generado una ola de críticas e ironías.
“Tanto criticar al Toque para terminar igual”, escribió un usuario en referencia al portal independiente que desde hace años marca las referencias del mercado informal.
Otros reclamaron que “publican cifras, pero nadie puede comprar”, aludiendo a la imposibilidad práctica de acceder a divisas en los bancos cubanos.
La tasa flotante: Más maquillaje que reforma
El sistema de tres segmentos -1x24 para operaciones estatales, 1x120 para empresas con ingresos externos y una tasa flotante para ciudadanos y Mipymes- no ha resuelto las distorsiones del mercado.
En la práctica, la tasa “flota” en los papeles, pero permanece inmóvil ante la realidad del desabastecimiento y la falta de dólares en circulación.
Mientras tanto, el peso cubano sigue perdiendo valor adquisitivo. Con salarios que promedian los 4,000 CUP mensuales, equivalentes a menos de 10 dólares al tipo de cambio informal, la población cubana continúa dependiendo de las remesas, los pagos digitales y las redes de cambistas para sobrevivir.
Preguntas frecuentes sobre el mercado de divisas en Cuba
Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Cómo ha evolucionado la tasa de cambio de la Moneda Libremente Convertible (MLC) en Cuba?
La MLC ha experimentado un aumento significativo en su valor desde la entrada en vigor de la tasa flotante anunciada por el Banco Central de Cuba el 18 de diciembre. Aunque recientemente bajó de 412 a 410 CUP, desde el 18 de diciembre ha incrementado más de 70 pesos. Esta variabilidad refleja la desconfianza económica y la especulación en el mercado cubano.
¿Cuál es la situación actual del dólar y el euro en el mercado informal cubano?
En la actualidad, el dólar se cotiza en 435 CUP y el euro en 480 CUP según el mercado informal cubano, sin cambios recientes en sus valores. A pesar de las medidas del gobierno, la falta de acceso a estas divisas en bancos oficiales ha mantenido su demanda estable en el mercado paralelo.
¿Por qué el mercado informal sigue siendo relevante en Cuba?
El mercado informal de divisas en Cuba sigue siendo el reflejo más fiel del valor real del peso cubano debido a la falta de liquidez y transparencia en el sistema financiero estatal. Las restricciones y limitaciones para acceder a divisas en los bancos oficiales obligan a los ciudadanos a recurrir al mercado informal para sus necesidades económicas diarias.
¿Qué impacto ha tenido la tasa flotante en la economía cubana?
La introducción de la tasa flotante por parte del Banco Central de Cuba, más que ofrecer una solución, ha sido vista como un intento de validación del mercado informal. Sin reformas estructurales y garantías de liquidez, la medida podría ser un simple parche en un modelo económico desgastado. Hasta ahora, no ha logrado cerrar la brecha entre los valores oficiales y del mercado paralelo.
