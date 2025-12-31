Fotógrafo se hace viral con emotivas confesiones de desconocidos en Cuba: ¿Usted es feliz?

El fotógrafo y creador de contenidos cubano Iván Daniel Calás Navarro volvió a conmover las redes sociales con una serie de videos en los que aborda una pregunta tan sencilla como profunda: “¿Usted es feliz?”.

En las grabaciones, el joven conversa con personas en las calles de La Habana. Las respuestas reflejan la tristeza, el desencanto y la desesperanza que hoy marcan la vida en Cuba.

“No, no soy feliz”, dicen muchos, explicando que la escasez, los apagones, la inflación y la incertidumbre les roban la alegría. Otros, sin embargo, hablan de la fe, la familia y la esperanza como refugios para no rendirse en un país en crisis.

Iván Daniel, conocido por su canal Voz De Verdad, busca con estos materiales motivar a los cubanos a mirar hacia la espiritualidad y reencontrar la paz interior en medio del caos cotidiano.

El joven creador en 2023 fue acosado por la Seguridad del Estado por sus publicaciones religiosas.

En estos videos recientes sobre la Navidad en Cuba, demuestra que la felicidad, en tiempos de crisis, puede ser un acto de resistencia ante la imposición de criterios, el auge de la pobreza y la represión que se sufre en el país.