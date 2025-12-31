Fotógrafo se hace viral con emotivas confesiones de desconocidos en Cuba: ¿Usted es feliz?

El fotógrafo y creador de contenidos cubano Iván Daniel Calás Navarro volvió a conmover las redes sociales con una serie de videos en los que aborda una pregunta tan sencilla como profunda: “¿Usted es feliz?”.
En las grabaciones, el joven conversa con personas en las calles de La Habana. Las respuestas reflejan la tristeza, el desencanto y la desesperanza que hoy marcan la vida en Cuba.
“No, no soy feliz”, dicen muchos, explicando que la escasez, los apagones, la inflación y la incertidumbre les roban la alegría. Otros, sin embargo, hablan de la fe, la familia y la esperanza como refugios para no rendirse en un país en crisis.
Iván Daniel, conocido por su canal Voz De Verdad, busca con estos materiales motivar a los cubanos a mirar hacia la espiritualidad y reencontrar la paz interior en medio del caos cotidiano.
El joven creador en 2023 fue acosado por la Seguridad del Estado por sus publicaciones religiosas.
En estos videos recientes sobre la Navidad en Cuba, demuestra que la felicidad, en tiempos de crisis, puede ser un acto de resistencia ante la imposición de criterios, el auge de la pobreza y la represión que se sufre en el país.
Preguntas frecuentes sobre la felicidad y la realidad en Cuba
Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Cuál es el propósito de las entrevistas del fotógrafo Iván Daniel Calás Navarro?
El propósito de las entrevistas realizadas por Iván Daniel Calás Navarro es reflejar la tristeza, el desencanto y la desesperanza que marcan la vida en Cuba, motivando a los cubanos a buscar la espiritualidad y a reevaluar su felicidad en medio de la crisis.
¿Por qué muchos cubanos expresan que no son felices en las entrevistas?
Muchos cubanos expresan su infelicidad debido a la escasez, los apagones, la inflación y la incertidumbre, factores que les roban la alegría y la esperanza de una vida mejor en su país.
¿Qué desafíos enfrentan los cubanos para celebrar la Navidad?
Los cubanos enfrentan desafíos significativos para celebrar la Navidad, como la falta de recursos, la escasez de alimentos y los apagones, lo que limita su capacidad para disfrutar de las festividades de manera plena y tradicional.
¿Cómo afecta la situación política en Cuba a la libertad de expresión de sus ciudadanos?
La situación política en Cuba afecta significativamente la libertad de expresión, ya que muchos cubanos temen represalias por expresar sus opiniones sinceras sobre su infelicidad y las condiciones de vida en el país.
¿Qué alternativas encuentran los cubanos para mantener la esperanza en medio de las dificultades?
En medio de las dificultades, los cubanos encuentran refugio en la fe, la familia y la esperanza, viendo estas como formas de resistencia ante la pobreza y la represión del régimen, permitiéndoles mantener la esperanza de un futuro mejor.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.