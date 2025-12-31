Gobierno de Estados Unidos envía mensaje a los cubanos por Nochevieja

El embajador de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, envió un mensaje a los cubanos con motivo de la Nochevieja, en el que reconoció las adversidades que ha enfrentado la población durante el año 2025 y reafirmó el apoyo de Washington a los deseos de libertad y cambio de la isla.

“En vísperas de Nochevieja, reconocemos que los cubanos de a pie han pasado un año muy difícil, con apagones constantes, chikungunya y otros virus, una crisis sanitaria, basura por las calles, el huracán Melissa y, además, esa represión que no permite que la gente se exprese libremente”, expresó el diplomático en un mensaje difundido por la sede diplomática estadounidense en La Habana.

El embajador destacó el espíritu resiliente del pueblo cubano y subrayó que Estados Unidos “desea que esa ambición, ese deseo del pueblo cubano por un cambio, se realice en 2026”.

Hammer cerró su mensaje con una expresión en inglés: “Let’s ring in the new year!”, que equivale a “¡Brindemos por el nuevo año!”, transmitiendo optimismo y esperanza para el futuro de Cuba.

El mensaje llega en un contexto de fuerte crisis económica y social en la isla, marcada por la escasez de alimentos, apagones prolongados y la continua represión del régimen contra activistas, periodistas y ciudadanos que reclaman libertades fundamentales.

Desde Washington, el gobierno estadounidense ha reiterado su compromiso con los derechos humanos y el apoyo a los cubanos que buscan un futuro libre y próspero.