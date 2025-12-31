Gobierno de Estados Unidos envía mensaje a los cubanos por Nochevieja

El embajador de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, envió un mensaje a los cubanos con motivo de la Nochevieja, en el que reconoció las adversidades que ha enfrentado la población durante el año 2025 y reafirmó el apoyo de Washington a los deseos de libertad y cambio de la isla.
“En vísperas de Nochevieja, reconocemos que los cubanos de a pie han pasado un año muy difícil, con apagones constantes, chikungunya y otros virus, una crisis sanitaria, basura por las calles, el huracán Melissa y, además, esa represión que no permite que la gente se exprese libremente”, expresó el diplomático en un mensaje difundido por la sede diplomática estadounidense en La Habana.
El embajador destacó el espíritu resiliente del pueblo cubano y subrayó que Estados Unidos “desea que esa ambición, ese deseo del pueblo cubano por un cambio, se realice en 2026”.
Hammer cerró su mensaje con una expresión en inglés: “Let’s ring in the new year!”, que equivale a “¡Brindemos por el nuevo año!”, transmitiendo optimismo y esperanza para el futuro de Cuba.
El mensaje llega en un contexto de fuerte crisis económica y social en la isla, marcada por la escasez de alimentos, apagones prolongados y la continua represión del régimen contra activistas, periodistas y ciudadanos que reclaman libertades fundamentales.
Desde Washington, el gobierno estadounidense ha reiterado su compromiso con los derechos humanos y el apoyo a los cubanos que buscan un futuro libre y próspero.
Preguntas frecuentes sobre el mensaje de Año Nuevo de EE. UU. a Cuba
Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Cuál fue el mensaje del embajador de Estados Unidos en Cuba a los cubanos por Nochevieja?
El embajador Mike Hammer envió un mensaje reconociendo las dificultades vividas por los cubanos en 2025 y reafirmó el apoyo de EE. UU. a sus deseos de libertad y cambio. Destacó el espíritu resiliente del pueblo cubano y expresó optimismo para el año 2026.
¿Qué adversidades enfrentaron los cubanos en 2025 según el embajador Hammer?
Los cubanos enfrentaron apagones constantes, crisis sanitaria, el huracán Melissa y represión política. Además, la población sufrió por la escasez de alimentos y la continua represión del régimen cubano.
¿Cómo ha mostrado Estados Unidos su apoyo a Cuba en el contexto de la crisis actual?
Estados Unidos ha reiterado su compromiso con los derechos humanos y el apoyo a los cubanos que buscan un futuro libre. La embajada ha mantenido un contacto directo con la población y ha denunciado la represión y la falta de libertades en la isla.
¿Qué simboliza el mensaje de Año Nuevo del embajador Hammer para el pueblo cubano?
El mensaje simboliza un gesto de cercanía y esperanza en medio de la crisis. Refleja el deseo de Estados Unidos de ver realizados los anhelos de cambio del pueblo cubano y subraya el apoyo estadounidense hacia un futuro mejor para Cuba.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.