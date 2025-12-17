Jefe de misión de EE.UU. en La Habana visita el Rincón de San Lázaro y pide por la libertad de los cubanos

Foto © Captura de video de X / Embajada de los Estados Unidos en Cuba

El jefe de misión de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, visitó este 17 de diciembre el Santuario Nacional de San Lázaro, en el poblado habanero de Santiago de Las Vegas, municipio Boyeros, en una fecha de profunda significación religiosa para miles de cubanos dentro y fuera de la Isla.

La visita fue confirmada por la Embajada de Estados Unidos en Cuba a través de un mensaje publicado en la red social X.

"Reconociendo lo venerado que es San Lázaro en Cuba, nuestro Jefe de Misión y su esposa Margret visitaron el Santuario Nacional en El Rincón. Pudieron apreciar la tremenda devoción de los cubanos de a pie. En estos tiempos tan difíciles San Lázaro da esperanza", señaló la sede diplomática.

La publicación, estuvo acompañada de un video del funcionario y su esposa durante el recorrido.

En las imágenes compartidas, Hammer aparece vestido de morado -color tradicionalmente asociado a la festividad- y explica en primera persona el significado de su presencia en el lugar.

"Hoy 17 de diciembre, para celebrar San Lázaro como muchos cubanos, me visto de morado, que por cierto es mi color favorito", reveló.

El representante calificó como un "privilegio" haber podido visitar el Santuario y conocer de cerca una de las expresiones de fe más profundas del pueblo cubano.

Durante su estancia, Hammer afirmó haber conversado con varias personas y subrayó la devoción que rodea a la figura del santo, una fe que, apreció, refleja el espíritu de quienes cada año van al lugar para agradecer favores recibidos, pedir salud o expresar sus deseos más sinceros.

En ese contexto, dijo que no quiso dejar pasar la fecha sin elevar una petición específica.

"En este día tan significativo no quise dejar de pedir por la libertad y por el respeto a los derechos fundamentales de todos los cubanos", recalcó.

La visita se produce en medio de una de las celebraciones religiosas más importantes del calendario cubano.

Desde la noche del 16 de diciembre y durante todo el día 17, miles de personas llegaron al Santuario Nacional de San Lázaro para cumplir promesas y elevar súplicas al santo, considerado el patrón de los enfermos, los pobres y los desamparados.

Como cada año, numerosos fieles acudieron vestidos de morado, portando velas, flores e imágenes religiosas, en una peregrinación que combina silencio, oración y sacrificio personal.

La presencia de Hammer en el Santuario se inscribe en una línea de trabajo que ha marcado su gestión desde su llegada a la Isla.

A inicios de este mes, el diplomático invitó públicamente a los cubanos a sugerirle lugares para visitar y a recibirlo en sus casas, como parte de su interés por conocer de primera mano la realidad del país.

A lo largo de su primer año de misión, ha recorrido varias provincias y ha reiterado su intención de escuchar directamente a los ciudadanos, sin intermediarios.

En distintas ocasiones, ha señalado que vivir y desplazarse dentro de Cuba le ha permitido constatar las dificultades cotidianas que enfrentan los cubanos, desde los apagones y la escasez hasta la falta de libertades.

También ha reiterado el compromiso de Washington con los derechos humanos en la Isla y con la liberación de los presos políticos.

En ese contexto, su visita al Rincón de San Lázaro en un día de alta carga simbólica adquiere una dimensión que va más allá del gesto religioso.

En medio de velas encendidas, promesas cumplidas y oraciones colectivas, el funcionario se sumó a una tradición profundamente arraigada en la identidad cubana y utilizó ese espacio de fe para expresar un mensaje centrado en la libertad y los derechos fundamentales de todos los cubanos.