Lleva a su novio "gringo" a Cuba y se vuelve viral por rara forma de tomar cerveza Cristal

La creadora de contenidos cubana Ellie (@elllie_bells) se ha robado la atención en las redes tras llevar a su novio estadounidense a pasar las fiestas de fin de año con su familia en Cuba.

Lo que parecía un viaje tranquilo se convirtió en una divertida aventura que ha encantado a miles de seguidores en las redes sociales.

En sus videos, Ellie muestra cómo el “gringo” se adapta a la vida en la isla, durmiendo bajo un mosquitero para que no lo piquen los insectos, caminando descalzo por el patio de tierra, jugando con el perro de la casa y hasta con los sobrinos de su novia.

Sin embargo, lo que realmente volvió loco a los seguidores de esta cubana en internet fue la insólita forma que tiene el gringo de beber una cerveza Cristal en solo dos segundos.

En uno de los clips, el turista demuestra su “truco” para tomarse una Cristal. Abre la lata por el lateral y la vacía de un solo trago, ante la mirada incrédula de la familia cubana, que no puede parar de reír.

El video acumula miles de vistas y decenas de comentarios divertidos de cubanos dentro y fuera del país, muchos de los cuales aseguran que el extranjero “ya se merece estar en la libreta de abastecimiento de ese núcleo familiar”.