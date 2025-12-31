Lleva a su novio "gringo" a Cuba y se vuelve viral por rara forma de tomar cerveza Cristal

La creadora de contenidos cubana Ellie (@elllie_bells) se ha robado la atención en las redes tras llevar a su novio estadounidense a pasar las fiestas de fin de año con su familia en Cuba.
Lo que parecía un viaje tranquilo se convirtió en una divertida aventura que ha encantado a miles de seguidores en las redes sociales.
En sus videos, Ellie muestra cómo el “gringo” se adapta a la vida en la isla, durmiendo bajo un mosquitero para que no lo piquen los insectos, caminando descalzo por el patio de tierra, jugando con el perro de la casa y hasta con los sobrinos de su novia.
Sin embargo, lo que realmente volvió loco a los seguidores de esta cubana en internet fue la insólita forma que tiene el gringo de beber una cerveza Cristal en solo dos segundos.
En uno de los clips, el turista demuestra su “truco” para tomarse una Cristal. Abre la lata por el lateral y la vacía de un solo trago, ante la mirada incrédula de la familia cubana, que no puede parar de reír.
El video acumula miles de vistas y decenas de comentarios divertidos de cubanos dentro y fuera del país, muchos de los cuales aseguran que el extranjero “ya se merece estar en la libreta de abastecimiento de ese núcleo familiar”.
Preguntas frecuentes sobre la experiencia de un turista en Cuba y la cultura cubana
Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué se volvió viral el video del turista estadounidense en Cuba?
El video se volvió viral debido a la insólita forma en que el turista estadounidense bebió una cerveza Cristal, abriéndola por el lateral y bebiéndola de un solo trago en solo dos segundos. Este acto sorprendió y divirtió tanto a los cubanos presentes como a los seguidores en redes sociales.
¿Cómo ha sido la experiencia del "gringo" adaptándose a la vida en Cuba?
El turista se ha adaptado de manera humorística a la vida en la isla, durmiendo bajo un mosquitero, caminando descalzo y compartiendo con la familia cubana de su novia. Su adaptación se ha documentado con un tono humorístico y ha encantado a los seguidores, mostrando la calidez y peculiaridades de la vida cotidiana en Cuba.
¿Qué reacciones ha generado el video del turista bebiendo cerveza en dos segundos?
El video ha acumulado miles de vistas y comentarios divertidos, especialmente de cubanos que han bromeado sobre la habilidad del extranjero. Algunos sugieren que ya merece estar en la libreta de abastecimiento de la familia cubana, reflejando así el humor y la aceptación con que se ha tomado el acto.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.