Actriz Belissa Cruz asegura que recibió amenazas tras protagonizar anuncio de plantas eléctricas en Cuba

La actriz cubana Belissa Cruz aseguró que recibió amenazas de muerte después de protagonizar un anuncio publicitario de plantas eléctricas en Cuba que generó una fuerte polémica en redes sociales.
El spot, difundido en febrero de 2025, promocionaba un generador con panel solar de una Mipyme que opera en la isla. El mensaje fue presentado como una alternativa para enfrentar los prolongados apagones que afectan a millones de cubanos, aunque muchos interpretaron el contenido como una burla ante la grave crisis energética del país.
En el video, Cruz reconocía la frustración y el cansancio de la población, pero terminaba sugiriendo como solución no salir a manifestarse, ni gritar en la calle, sino "comprar una planta eléctrica", lo que desató una ola de críticas. Numerosos usuarios en redes sociales consideraron el mensaje insensible y alejado de la realidad económica del cubano promedio.
Durante una entrevista con La Familia Cubana —del cual también forma parte—, la actriz reveló que, tras la difusión del anuncio, ella y su hijo fueron amenazados, pero enfrentó esa etapa de su vida con calma, haciendo oídos sordos a las críticas y más segura de sí misma.
“Que digan lo que quieran, yo soy un tronco de ser humano”, afirmó Cruz.
La artista reconoció que el guion del video fue de su autoría, pero insistió en que sus palabras fueron malinterpretadas y sacadas de contexto.
“Jamás tuve el plan de burlarme de nadie con ese anuncio. Los oportunistas dijeron: ‘espérate un momentico, mira esto’, y lo llevaron por el contexto que ellos vieron, pero no el que yo quise dar”, explicó.
Belissa, quien recientemente fue muy visible en la entrega de ayuda humanitaria a los damnificados del huracán Melissa en el oriente del país, defendió su decisión de mantener su relación laboral con la empresa: “Seguí trabajando con ellos, porque se vendieron todas las plantas eléctricas".
Sobre su polémico anuncio señaló: "No quería burlarme de nadie, porque yo también he pasado apagones echándole aire a mi hijo con un cartón. Fue simplemente el mecanismo que busqué para llamar la atención y funcionó, en negativo, pero se vendieron las plantas”, concluyó.
En la entrevista también comentó diferentes etapas de su vida privada y profesional.
