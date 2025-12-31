Turista se sorprende con la amabilidad de una pareja en La Habana: “Me dejaron dormir ahí”

El creador de contenido belga Alex Goes Wild, conocido por sus videos de viajes y encuentros culturales, compartió en Instagram una experiencia que ha despertado curiosidad y a la vez ha divertido a miles de usuarios.
El influencer mostró en un video cómo una pareja cubana lo acogió en una casa en La Habana, y lo dejaron dormir en su propia habitación.
El video, que supera las 919 mil visualizaciones, muestra al viajero descansando en una pequeña cama junto a sus anfitriones, con quienes entabló una amistad durante su paso por la capital cubana.
“Esta familia cubana me adoptó y no me dejaron dormir en la sala… Esto es hospitalidad en su máxima expresión”, escribió el influencer en el post.
Los comentarios no tardaron en inundar la publicación, mezclando picardía, sorpresa y humor.
“Ummm gente increíble y hospitalaria”, decía uno, mientras otro ironizaba: “Vas a despertar sin un riñón”. También hubo quienes resaltaron que “la hospitalidad cubana es única” y que “Solo alguien preparado para el peligro hace eso”.
Alex prometió subir el video completo a su canal de YouTube, donde comparte sus experiencias con distintas culturas.
El viaje a Cuba lo obligó a sacar su lado más "wild" sin dudas, pero también lo dejó sorprendido por la calidez y generosidad del pueblo cubano.
Sé sincero... ¿Dormirías en ese cuarto en La Habana Vieja con dos desconocidos?
Preguntas frecuentes sobre la hospitalidad cubana y experiencias turísticas en La Habana
Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Cómo es la hospitalidad de los cubanos hacia los turistas?
La hospitalidad cubana es reconocida por su calidez y generosidad. En el caso del influencer belga Alex Goes Wild, fue acogido por una pareja cubana en su propia casa, lo que refleja el carácter amable de muchos locales. Sin embargo, es importante estar atento a situaciones de inseguridad y a experiencias negativas que también se han reportado por otros turistas.
¿Qué contrastes encuentran los turistas en los alojamientos de La Habana?
Los turistas que visitan La Habana pueden encontrarse con un fuerte contraste entre el exterior y el interior de los alojamientos. Es común que las fachadas de los edificios estén deterioradas, mientras que el interior puede ser moderno y bien cuidado. Esto refleja la realidad de las infraestructuras en la ciudad y la creatividad de quienes preparan espacios para el turismo.
¿Qué precauciones deben tomar los turistas al reservar alojamientos en La Habana?
Es recomendable investigar las zonas y leer reseñas recientes antes de reservar. Algunos turistas han reportado experiencias negativas, como estafas o condiciones inseguras en alojamientos. Para evitar problemas, se sugiere verificar la reputación del alojamiento y considerar áreas más seguras como el Vedado.
