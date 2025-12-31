Turista se sorprende con la amabilidad de una pareja en La Habana: “Me dejaron dormir ahí”

El creador de contenido belga Alex Goes Wild, conocido por sus videos de viajes y encuentros culturales, compartió en Instagram una experiencia que ha despertado curiosidad y a la vez ha divertido a miles de usuarios.

El influencer mostró en un video cómo una pareja cubana lo acogió en una casa en La Habana, y lo dejaron dormir en su propia habitación.

El video, que supera las 919 mil visualizaciones, muestra al viajero descansando en una pequeña cama junto a sus anfitriones, con quienes entabló una amistad durante su paso por la capital cubana.

“Esta familia cubana me adoptó y no me dejaron dormir en la sala… Esto es hospitalidad en su máxima expresión”, escribió el influencer en el post.

Los comentarios no tardaron en inundar la publicación, mezclando picardía, sorpresa y humor.

“Ummm gente increíble y hospitalaria”, decía uno, mientras otro ironizaba: “Vas a despertar sin un riñón”. También hubo quienes resaltaron que “la hospitalidad cubana es única” y que “Solo alguien preparado para el peligro hace eso”.

Alex prometió subir el video completo a su canal de YouTube, donde comparte sus experiencias con distintas culturas.

El viaje a Cuba lo obligó a sacar su lado más "wild" sin dudas, pero también lo dejó sorprendido por la calidez y generosidad del pueblo cubano.

Sé sincero... ¿Dormirías en ese cuarto en La Habana Vieja con dos desconocidos?