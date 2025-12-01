Bolivia elimina el requisito de visa para turistas de Estados Unidos y otros países

Vídeos relacionados:

El Gobierno de Bolivia anunció este lunes la eliminación del requisito de visa para turistas de Estados Unidos, Israel, Corea del Sur, Sudáfrica, Letonia, Estonia y Rumania, con el objetivo de impulsar el turismo y fortalecer la entrada de divisas al país.

Según informó la agencia EFE, el canciller boliviano Fernando Aramayo explicó en una rueda de prensa que esta es “una primera medida” dentro de una política destinada a hacer del turismo una prioridad nacional.

“Vendrá acompañada de otras acciones para garantizar que la información migratoria y el flujo en frontera generen seguridad”, señaló.

Aramayo indicó que la decisión busca convertir la actividad turística en una fuente estable de ingresos, con una proyección de 320 millones de dólares entre 2026 y 2029.

El anuncio se realizó en la Casa de Gobierno, en La Paz, junto al presidente Rodrigo Paz y la ministra de Turismo Sostenible, Cinthya Yáñez.

El canciller calificó la antigua exigencia de visado, impuesta desde 2008, como una medida “ideológica y antieconómica” que causó “daño al país” al desalentar la llegada de visitantes extranjeros y afectar la economía de los negocios locales.

Lo más leído hoy:

Además, Aramayo adelantó que el Ejecutivo trabaja para que, en el mediano plazo, se elimine también el visado Schengen para los ciudadanos bolivianos, un objetivo que —dijo— “gestiones anteriores no lograron concretar”.

Por su parte, el presidente Paz afirmó que la exigencia de visa a turistas de varios países le costó a Bolivia más de 80 millones de dólares en ingresos y aseguró que “en vez de beneficiar, fue un perjuicio”.

“Hay que devolverle confianza al mundo en el sentido de que Bolivia es un país apto y seguro para visitar”, añadió.

La ministra Yáñez recordó que desde 2007, cuando se impuso la visa a ciudadanos estadounidenses y luego a otros países, Bolivia perdió alrededor de 900 millones de dólares en ingresos turísticos.

“La experiencia regional e internacional muestra que el ingreso libre de turistas mejora los ingresos en sectores como gastronomía, hotelería, artesanías y guías”, subrayó.

El Gobierno boliviano presentó recientemente su nueva marca país, centrada en la facilitación migratoria, la promoción internacional y la seguridad turística, con la intención de posicionar a Bolivia como un destino atractivo en Sudamérica.

La eliminación del visado para turistas estadounidenses y de otros países anunciada por el gobierno boliviano responde a una estrategia más amplia de reposicionamiento internacional y reactivación económica liderada por el presidente Rodrigo Paz. Esta medida no solo busca atraer visitantes y divisas, sino también proyectar una nueva imagen del país basada en la apertura, la seguridad y la cooperación regional.

Paz, quien asumió el poder tras una histórica victoria en las urnas, prometió una nueva era política para Bolivia, alejándose del aislamiento ideológico de gestiones anteriores y apostando por un enfoque pragmático centrado en el crecimiento y la diplomacia multilateral.

En ese marco, Estados Unidos expresó públicamente su disposición a colaborar con el nuevo gobierno en áreas clave.

Poco después de la elección de Paz, Washington anunció que respaldaría el proceso de recuperación económica boliviano a través de inversión, programas de desarrollo sostenible y flexibilización de relaciones bilaterales.

La supresión del requisito de visa, en este contexto, es vista como un gesto político que abre las puertas a un mayor intercambio con naciones aliadas, pero también como una corrección a lo que el canciller Fernando Aramayo calificó como una medida “ideológica y antieconómica” que había afectado el turismo por más de una década.