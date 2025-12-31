Fallece Iván López, cronista que narró la pasión del deporte cubano

Vídeos relacionados:
El periodista y narrador deportivo cubano Iván López falleció en La Habana en la noche de este martes 30 de diciembre, según confirmaron fuentes cercanas y publicaciones en redes que citaron a su esposa.
Diversos mensajes de colegas y páginas deportivas lamentaron la noticia y destacaron su trayectoria en la prensa escrita y la televisión cubana.
El periodista Arnelio Álvarez informó que el deceso ocurrió alrededor de las 9:00 p.m. y que la confirmación provino de la esposa de López. También la página Swing Completo reportó que recibió confirmación desde Cuba sobre su fallecimiento esa misma noche en La Habana.
Iván López trabajó durante años como periodista deportivo en el diario Juventud Rebelde y posteriormente se incorporó a la redacción deportiva de Tele Rebelde, donde fue ampliamente reconocido por sus coberturas y comentarios en transmisiones de la Serie Nacional de béisbol.
En particular, varios mensajes lo recordaron por su sección “Pez Rubia” en Juventud Rebelde y por su estilo en entrevistas desde el terreno, incluyendo sus habituales referencias al estado del tiempo durante los partidos.
En una despedida personal, Arnelio Álvarez relató que en marzo se encontró con él en El Vedado, conversaron brevemente y quedó pendiente una entrevista, mientras otros mensajes lamentaron que el periodista falleciera casi en el olvido, pese a haber dedicado su vida al deporte cubano.
Iván López Rodríguez nació en Camagüey en 1943 y tuvo inclinación deportiva desde joven, participó en béisbol y, ya como universitario, practicó el atletismo de fondo, compitiendo en distancias como 3,000 con obstáculos, 5,000 y 10,000 metros.
Cuenta con una larga y fructífera carrera en Juventud Rebelde y en la televisión. Fue galardonado con el Premio Nacional de Periodismo Deportivo a la Obra de la Vida 2019.
Las publicaciones en redes sociales expresaron condolencias a sus familiares y amigos, y destacaron que su voz, su pasión y su legado permanecerán entre quienes siguieron el deporte cubano desde la prensa y las transmisiones televisivas.
En 2020 trascendió que vendía chicharrones de cerdo a tiempo parcial, como complemento a su escasa pensión mensual.
La periodista Julita Osendi, en entrevista con él, confirmó que hacía chicharrones por encargo a amigos, vecinos, en determinadas ocasiones.
"Me avergonzaría si acosara al turismo, si pidiera limosna en la calle, si pidiera prestado, pero… ¡yo no hago nada de eso! Y tengo que mantenernos a Carmita y a mí con un pírrico salario de jubilado que no llega a los 400 pesos. Después de tantos, tantísimos años de trabajo, 52 en total, devengar 385 pesos, con el aumento recientemente establecido. ¡385 pesos!", expresó el reportero.
¿Quién fue Iván López y cuál fue su contribución al periodismo deportivo en Cuba?
Iván López fue un destacado periodista y narrador deportivo cubano que trabajó en el diario Juventud Rebelde y en Tele Rebelde. Fue conocido por su estilo particular en entrevistas y coberturas de eventos deportivos, especialmente en la Serie Nacional de béisbol. Su trabajo fue reconocido con el Premio Nacional de Periodismo Deportivo a la Obra de la Vida en 2019.
¿Cuáles fueron algunos de los momentos más recordados de la carrera de Iván López?
Iván López fue especialmente recordado por su sección “Pez Rubia” en Juventud Rebelde y por sus comentarios en las transmisiones de la Serie Nacional de béisbol. Su capacidad para incluir referencias al estado del tiempo en sus entrevistas desde el terreno también fue un sello distintivo de su estilo periodístico.
¿Cómo fue la vida de Iván López tras su retiro del periodismo?
Tras su retiro, Iván López enfrentó dificultades económicas, llegando a vender chicharrones de cerdo para complementar su pensión, que era insuficiente para cubrir sus necesidades básicas. A pesar de su extensa carrera, su situación reflejó las precariedades que enfrentan muchos jubilados en Cuba.
¿Cuál fue la reacción del gremio periodístico ante la muerte de Iván López?
La muerte de Iván López generó una ola de mensajes de condolencias de colegas y páginas deportivas, destacando su legado y la tristeza por su fallecimiento casi en el olvido. A pesar de su contribución al periodismo deportivo, su muerte reflejó un sentimiento de abandono que muchos periodistas experimentan en Cuba.
