Luto en las artes escénicas de Camagüey: Fallece Anaisys Rodríguez, actriz y fundadora de Teatro del Viento

El teatro camagüeyano está de luto. La actriz Anaisys Rodríguez, una de las figuras fundadoras del grupo Teatro del Viento, falleció tras una larga y dolorosa enfermedad.

Su partida fue confirmada por el director de la agrupación, Freddys Núñez Estenoz, quien la despidió en redes sociales con un emotivo mensaje.

“Descansa en PAZ MUCHACHA HERMOSA..., ha sido un proceso duro, para ti..., para mí y para todos los que te queremos. Definitivamente llegó el momento del reposo..., llevo días rogando por tu reposo, no merecías sufrir más. Vuela..., vuela que yo te alcanzaré un día, ¡LLEGARÉ EN EL VIENTO, EN NUESTRO VIENTO!”, escribió en su perfil en Facebook.

Artistas, colegas y admiradores del teatro en Camagüey han expresado su tristeza y gratitud hacia una actriz que regaló emoción, entrega y talento sobre los escenarios.

Muchos, sobre todo el público amante del teatro y su arte, la despidieron como ella hubiera querido: entre aplausos, los mismos que tantas veces arrancó durante sus interpretaciones.

Su última participación junto al Teatro del Viento fue en la obra “Moira Criolla”, presentada hace un año, cuando ya comenzaban a sentir los efectos de su enfermedad. Aun así, su pasión por el arte la llevó a darlo todo sobre las tablas.

Anaisys Rodríguez deja un vacío profundo en la escena teatral camagüeyana, pero también una huella en todos los que compartieron con ella el amor por el teatro y la actuación.