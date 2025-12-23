Una tragedia que pudo evitarse: Muere joven trans cubana tras inyección de silicona industrial

Vídeos relacionados:

La reciente muerte de una joven trans cubana, luego de que le inyectaron silicona industrial en un procedimiento estético clandestino en La Habana, ha conmocionado a su familia, que ha denunciado el caso y exige justicia para evitar que alguien más muera.

Popó, como era conocida la joven oriunda de Matanzas, falleció el 18 de diciembre, tras permanecer 11 días ingresada en el Hospital Faustino Pérez, a causa de una embolia pulmonar y un paro cardiaco ocasionados por la sustancia inyectada, declararon familiares a CiberCuba.

Según el testimonio de una prima -cuyo nombre mantendremos en reserva-, Popó compró en la capital un producto industrial identificado como silicona líquida y contactó a una persona para que se lo inyectara en los glúteos.

Captura de Facebook/Mónica King

Explicó que aún no se ha identificado a la persona que realizó el procedimiento, y piden a las autoridades una investigación que dé con el responsable, para impedir que otras personas también pierdan la vida en cirugías estéticas sin control sanitario.

“Se inyectó un producto industrial en los glúteos, llamado silicona líquida; eso fue en La Habana y nadie nos da respuesta, no tenemos un culpable (...) No sabemos quién es”, subrayó.

Foto: Cortesía a CiberCuba

La familia envió a CiberCuba fotos del frasco de un litro de Silicona 350 CP -fabricada para uso industrial, no médico- que se utilizó en el procedimiento. La etiqueta del pomo indica que se aplica en lubricación técnica, como antiespumante, en equipos eléctricos y electrónicos, aditivos para plásticos y pulido, pero nunca para uso humano. El fabricante alerta que “en caso de exposición” se requiere asistencia médica.

“Ese producto se está vendiendo en La Habana para cirugías estéticas que son clandestinas”, advirtió la prima de Popó.

Foto: Cortesía a CiberCuba

La mujer describió los terribles efectos que causó la sustancia en el organismo de la joven y le llevaron a la muerte. “Este líquido le hizo un trombo en el pulmón (...), como al cuarto día llegó a Matanzas, al Hospital Faustino Pérez, con una complicación en el pulmón, escupiendo sangre, con mucha falta de aire, y es ingresada en terapia intermedia. Ahí estuvo casi nueve días, hasta que tuvo una hemorragia pulmonar y es pasada a terapia intensiva, donde nos duró dos días, estuvo 11 días hospitalizada. Los pulmones dejaron de funcionar y por último el corazón”, lamentó.

“Sus familiares exigimos justicia, queremos saber quién fue el que hizo esto para que otras vidas no corran riesgo, por favor ayúdenme”, rogó.

“Queremos justicia porque sabemos que ese procedimiento lo siguen haciendo en La Habana para chicas trans, y no queremos que muera más ninguna”, manifestó la familiar de la joven fallecida.

Captura de Facebook/Jenifer Dueñas

El deceso de Popó ha causado profunda consternación en la comunidad LGBTI cubana, en particular entre las personas trans, que se unen a su familia para exigir justicia.

“La muerte de Popó en Matanzas expone la violencia contra mujeres trans y la falta de acceso a salud en Cuba. Pero igual la mató el que le hizo el tratamiento estético (...) fue culpa del que se lo hizo. Justicia”, demandó Mónica King, activista por los derechos de la comunidad LGBTI.