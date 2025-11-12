Impresionantes auroras boreales dejan una noche única en EE.UU: También en Florida

Aurora Boreal visible en la ciudad de Marianna, en el condado de Jackson, Florida

En un evento astronómico inusitado que capturó la atención del país, la aurora boreal se dejó ver en la noche de este martes en lugares tan insólitos como el norte y el centro de Florida, tiñendo los cielos de tonos púrpura, verde y rojo.

La escena, más propia de latitudes polares, causó asombro entre los residentes del Estado del Sol que pudieron presenciar el fenómeno.

“No esperaba ver la aurora boreal desde el norte de Tallahassee esta noche”, escribió Wright Dobbs, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, en X.

Acompañó su publicación con una imagen de larga exposición donde el resplandor rojizo se hacía visible con claridad.

La oficina del Servicio Meteorológico en Tallahassee compartió varias fotografías enviadas por usuarios.

En las imágenes se veía el espectáculo lumínicos desde lugares como Marianna, Crawfordville, Bryceville, Pensacola, Titusville y hasta tan al sur como Orlando.

La intensidad de la aurora sorprendió incluso a los expertos.

El Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA emitió una alerta de tormenta geomagnética G4, el segundo nivel más alto de la escala, lo que explicó la expansión inusual del fenómeno hacia el sur.

Las condiciones óptimas -una potente eyección de masa coronal, cielo despejado y baja contaminación lumínica- se alinearon para permitir una visibilidad rara de este fenómeno en zonas no habituales.

El espectáculo se extiende: auroras visibles en más de 20 estados

La misma tormenta geomagnética provocó avistamientos generalizados desde Kentucky e Indiana hasta Utah, Wyoming, Wisconsin y Colorado, e incluso tan al sur como Texas, Alabama y Georgia.

Las redes sociales se inundaron con imágenes de cielos teñidos de magenta y esmeralda.

NBC Miami calificó el fenómeno como un “espectáculo poco común en latitudes medias”; mientras que CNN destacó que las auroras “tiñeron los cielos nocturnos con exhibiciones impresionantes”.

Este tipo de auroras son provocadas por eyecciones de masa coronal (CME), grandes erupciones de plasma y partículas cargadas desde el Sol.

Al alcanzar la magnetosfera terrestre, esas partículas interactúan con gases como el oxígeno y el nitrógeno, generando las características cortinas de luz en movimiento.

Por qué sucedió ahora: Máxima actividad solar y polaridad cambiante

Los astrónomos explican que el Sol se encuentra en la fase máxima de su ciclo de 11 años, un periodo de alta actividad en el que es más frecuente observar erupciones solares.

Este ciclo alcanza su punto culminante cuando los polos magnéticos del Sol se invierten, provocando perturbaciones geomagnéticas significativas en la Tierra.

“El aumento de la actividad solar hace que las auroras boreales aparezcan con mayor frecuencia y más al sur de lo habitual”, apuntó la NOAA, que espera que la actual intensidad solar se prolongue hasta fines de este año.

Además, esta serie de auroras estuvo relacionada con una serie de erupciones solares provenientes de un grupo activo de manchas solares.

Aunque se preveía que la intensidad disminuyera ligeramente, los expertos mantuvieron la alerta hasta el 12 de noviembre.

Consecuencias en la Tierra: belleza y vulnerabilidad

Si bien el fenómeno ofrece una vista majestuosa, no está exento de riesgos.

Una tormenta geomagnética G4 puede afectar redes eléctricas, comunicaciones por radio, navegación GPS y satélites.

La historia recuerda eventos extremos como la tormenta solar de 1859, que incendió líneas telegráficas, o la de 1972, que habría detonado minas marinas frente a Vietnam.

No obstante, en esta ocasión, las consecuencias fueron mínimas.

“Para la mayoría de las personas, el impacto se limitó a cielos espectaculares”, comentó un portavoz de la NOAA.

Cómo ver y fotografiar la aurora boreal

Los expertos recomiendan varios consejos para maximizar la experiencia:

-Buscar cielos oscuros: alejarse de las ciudades y optar por parques rurales o zonas agrícolas.

-Mirar hacia el norte: la aurora no aparece directamente sobre la cabeza, sino baja en el horizonte.

-Permanecer despierto entre las 10 p.m. y las 2 a.m., aunque puede haber picos antes o después.

-Usar cámaras con exposiciones largas, o aprovechar el modo nocturno de los teléfonos modernos para captar colores invisibles a simple vista.

Dado que el ciclo solar aún no ha alcanzado su máximo, nuevas tormentas solares podrían provocar más auroras visibles en zonas insólitas.