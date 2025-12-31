Sacó a su husky de Cuba y lo lleva a la nieve: "Le cumpliste un sueño"

La cubana @ararodriguez97 compartió en TikTok un momento que derritió a miles de usuarios: su husky, nacido en Cuba, pudo disfrutar de la nieve. Una preciosa escena que no dudó en compartirla con todos a través de sus redes sociales. En el video se ve al perro corriendo y jugando emocionado entre el paisaje blanco, mientras su dueña escribe: “¿Felicidad? Ver a mi husky nacido en Cuba disfrutando de la nieve”.

La escena, grabada en España, desató una ola de ternura entre los seguidores de la joven. “A él también le cumpliste un sueño”, comentó una usuaria, mientras otra escribió: “Su carita lo dice todo”.

“Lo increíble es ver que, aunque nació en Cuba, la nieve no le molesta. Se siente en casa”, señaló una seguidora. Otros destacaron el amor de su dueña y el vínculo que comparten: “Qué feliz va, se nota que lo adora”, comentó otro usuario.

El video, que ya acumula decenas de reacciones, se ha convertido en una pequeña dosis de alegría entre los cubanos en redes: una historia simple, pero llena de emoción, que demuestra que la felicidad también puede tener cuatro patas y un corazón peludo.