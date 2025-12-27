El rastro del dinero llega a Cuba: Desmantelan fraude millonario con fondos públicos de España

Vídeos relacionados:
La Policía Nacional de España detuvo a cinco personas en la denominada Operación Rapax, con la que desarticuló una presunta organización criminal acusada de fraude de subvenciones públicas y blanqueo de capitales, tras un presunto desvío de casi siete millones de euros en préstamos del programa estatal Reindus (Programa de Reindustrialización y Fortalecimiento de la Competitividad Industrial).
Según medios locales, la investigación, desarrollada por agentes especializados en delitos económicos y blanqueo en Sevilla, ha revelado que Cuba es uno de los destinos del dinero desviado.
La pesquisa se inició a raíz de una denuncia del Ministerio de Industria por el impago de dos préstamos concedidos a través del Reindus, un programa de ayudas regional que busca un desarrollo sostenible del territorio a través de la regeneración y/o creación de tejido industrial.
Según el sitio del Ministerio del Turismo en España, el programa actúa prioritariamente en aquellas zonas desfavorecidas, fomentando la inversión tanto en infraestructuras industriales como en iniciativas empresariales de carácter productivo.
Las investigaciones confirman que la cuantía presuntamente defraudada ascendía a casi siete millones de euros.
De acuerdo con la Policía, los préstamos se solicitaron mediante dos expedientes independientes, presentados a nombre de dos sociedades distintas, pero la investigación determinó que ambas compañías estaban interconectadas y actuaron de forma coordinada.
Para obtener los fondos, los responsables habrían presentado documentación falsa, simulando inversiones y operaciones industriales que nunca llegaron a ejecutarse.
El rastro del dinero: Cuba aparece entre los destinos
Una vez abonadas las ayudas públicas, los detenidos presuntamente crearon un “complejo entramado mercantil y societario” formado por más de 15 empresas nacionales e internacionales.
Ese esquema llevó a los investigadores a seguir el rastro del dinero hasta países como Cuba, Panamá, Costa Rica, Arabia Saudí, con el objetivo —según el reporte— de desviar los fondos y darles apariencia de legalidad.
Con autorizaciones judiciales, los agentes ejecutaron el bloqueo de 48 cuentas bancarias vinculadas a la trama y practicaron tres registros en la provincia de Cádiz: Zahara de la Sierra, San Fernando y El Puerto de Santa María.
Durante los registros, la Policía intervino más de 80,000 euros en efectivo, además de dispositivos electrónicos y “abundante documentación” que se encuentra bajo análisis.
Entre los arrestados figuran los presuntos cabecillas de la organización y tres familiares señalados como testaferros para ocultar el origen y destino del dinero.
Los cinco detenidos ya pasaron a disposición judicial. La Policía mantiene la investigación abierta y no descarta nuevas actuaciones o detenciones.
Preguntas frecuentes sobre el fraude millonario con fondos públicos de España y su conexión con Cuba
¿En qué consiste el fraude millonario relacionado con el programa Reindus?
El fraude se centra en el desvío de casi siete millones de euros en préstamos del programa estatal Reindus de España, destinado a fortalecer la competitividad industrial. Los responsables presentaron documentación falsa para simular inversiones y operaciones industriales inexistentes, desviando el dinero a través de un entramado de más de 15 empresas en varios países, incluidos Cuba, Panamá y Arabia Saudí.
¿Cómo está Cuba involucrada en este esquema de fraude?
Cuba aparece como uno de los destinos del dinero desviado por la organización criminal. El esquema implicaba la creación de un entramado mercantil y societario para desviar los fondos y darles apariencia de legalidad. El dinero se movió a través de múltiples cuentas bancarias y empresas internacionales, afectando así la economía cubana.
¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades ante este fraude?
La Policía Nacional de España detuvo a cinco personas relacionadas con el fraude y realizó registros en diferentes localidades, bloqueando 48 cuentas bancarias vinculadas al esquema. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones, mientras las autoridades analizan la documentación incautada para esclarecer la magnitud del fraude.
¿Qué impacto tiene este tipo de fraude en la economía cubana?
El fraude afecta negativamente la economía cubana al implicar el uso de fondos ilícitos para operaciones que no contribuyen al desarrollo económico del país. Los esquemas de lavado de dinero desvían recursos que podrían haberse utilizado para mejorar infraestructuras y servicios, incrementando la desconfianza en las operaciones financieras internacionales vinculadas a Cuba.
