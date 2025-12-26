"Me compré mi casa al año y cuatro meses de haber llegado": cubana en España inspira con su historia

Una cubana en España, que asegura haberse comprado su casa al año y pocos meses de haber llegado, recordó en redes sociales cómo fue su vida tras esa decisión y compartió las dificultades económicas que enfrentó tras cumplir ese objetivo.

“Me compré mi casa al año, los cuatro meses de haber llegado aquí a España. Por este video muchos de ustedes me conocieron, yo estuve aclarando y contestando muchas preguntas de cómo fue el proceso, pero lo que nunca les dije fue cómo fue mi vida después de haberme comprado mi casa”, contó al inicio del video compartido en su cuenta en TikTok @laurensgonzalez96.

Relató que antes de esa oportunidad ella y su esposo estaban “muy felices porque nos habíamos regularizado los dos aquí y ya teníamos trabajo y pues nos iba a ir mejor. Pero de pronto, ¿qué me pasa? Se me da la oportunidad de la casa”.

Según explicó, aquello implicó un esfuerzo económico grande: “Esto conlleva que necesitas dinero para todo, para pagar papeles, para comprar la casa y para todo, ¿qué conllevó? Que nos quedáramos sin ningún ahorro. A mí no me interesó, me pasé 10 meses llorando, 10 meses que cuando llegaban los días 5 en la cuenta de banco a nosotros solo nos quedaban 50 euros para pasar el mes. Pero como siempre digo, todo logro lleva un sacrificio”.

“Fueron 10 meses que yo me sentía hundida con dos niños chiquitos, sin casi dinero para avanzar, solo lo que podíamos hacer un poco extra y un poco de ayuda de la familia que teníamos”, añadió.

La cubana aseguró que no se arrepiente de haber dado el paso: “De verdad que no me arrepiento de haber empezado de nuevo. Cuando uno llega a estos países llega de renta y sin nada. A mí me tocó llegar de renta y sin nada, tener un poquito y volverme a quedar sin nada, pero no para estar de renta, sino por la tensión de mi casa. Así que si tienes miedo, pues dale paso. No pasa nada que te quedes sin dinero, al final todo llega”.

Su testimonio, centrado en el sacrificio y la perseverancia, acumuló decenas de comentarios de apoyo de otros emigrantes cubanos en España. Muchos usuarios la felicitaron y resaltaron su esfuerzo, mientras algunos recordaron que no todos los recién llegados logran estabilizarse con la misma rapidez.

Historias como la suya se suman a las de otros cubanos que también han conseguido comprar vivienda en España. Recientemente, Anita Mateu, creadora de contenido cubana, contó que logró adquirir su primera casa en Galicia tres años después de emigrar, tras visitar varios bancos y planificar cuidadosamente su presupuesto.