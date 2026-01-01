Cubano Orlando Martínez lidera en hits las Ligas Invernales 2025-2026

Vídeos relacionados:

El jardinero cubano Orlando Martínez cerró una temporada invernal histórica al terminar como líder en hits del circuito de Ligas Invernales 2025-2026 (México, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico), con 83 imparables, un logro que ningún pelotero cubano conseguía desde hace 20 años, destacó el periodista Francys Romero.

En la red social Facebook, el comunicador expuso que Martínez, de 27 años y natural de La Habana, firmó un invierno excepcional con los Tomateros de Culiacán en la Liga Mexicana del Pacífico, consolidándose como uno de los bateadores más consistentes del béisbol caribeño.

Durante la temporada regular, el outfielder registró un promedio ofensivo de .320, conectó 9 jonrones y remolcó 46 carreras, además de dejar un sólido OPS de .897, números que reflejan su impacto tanto en promedio como en producción de poder.

El rendimiento de Martínez lo coloca entre los bateadores más destacados del béisbol invernal, en un circuito históricamente competitivo que reúne a talento de MLB y ligas profesionales de alto nivel.

Su actuación no solo representa un logro personal, sino también un hito para el béisbol cubano, al romper una sequía de dos décadas sin un líder de hits en las ligas invernales del Caribe.