Cubano Orlando Martínez lidera en hits las Ligas Invernales 2025-2026

Vídeos relacionados:
El jardinero cubano Orlando Martínez cerró una temporada invernal histórica al terminar como líder en hits del circuito de Ligas Invernales 2025-2026 (México, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico), con 83 imparables, un logro que ningún pelotero cubano conseguía desde hace 20 años, destacó el periodista Francys Romero.
En la red social Facebook, el comunicador expuso que Martínez, de 27 años y natural de La Habana, firmó un invierno excepcional con los Tomateros de Culiacán en la Liga Mexicana del Pacífico, consolidándose como uno de los bateadores más consistentes del béisbol caribeño.
Durante la temporada regular, el outfielder registró un promedio ofensivo de .320, conectó 9 jonrones y remolcó 46 carreras, además de dejar un sólido OPS de .897, números que reflejan su impacto tanto en promedio como en producción de poder.
El rendimiento de Martínez lo coloca entre los bateadores más destacados del béisbol invernal, en un circuito históricamente competitivo que reúne a talento de MLB y ligas profesionales de alto nivel.
Su actuación no solo representa un logro personal, sino también un hito para el béisbol cubano, al romper una sequía de dos décadas sin un líder de hits en las ligas invernales del Caribe.
Preguntas frecuentes sobre el desempeño de Orlando Martínez en las Ligas Invernales 2025-2026
Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Cómo se destacó Orlando Martínez en las Ligas Invernales 2025-2026?
Orlando Martínez se destacó al convertirse en líder de hits con 83 imparables, un logro que ningún pelotero cubano conseguía desde hacía 20 años en las Ligas Invernales de México, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico. Su actuación fue histórica y reafirma su posición como uno de los bateadores más consistentes del béisbol caribeño.
¿Qué impacto tiene el rendimiento de Orlando Martínez para el béisbol cubano?
El rendimiento de Orlando Martínez rompe una sequía de dos décadas sin un líder de hits cubano en las ligas invernales del Caribe, lo cual representa un hito para el béisbol cubano. Esta actuación no solo es un logro personal para Martínez, sino que también destaca la calidad y el potencial de los peloteros cubanos en el ámbito internacional.
¿Qué otros peloteros cubanos han tenido actuaciones destacadas en ligas invernales o internacionales recientemente?
Además de Orlando Martínez, Leonys Martín ha tenido un desempeño notable en la Liga Mexicana del Pacífico, liderando en jonrones y OPS. Otros jugadores como Yandy Díaz y Yordan Álvarez también han brillado en la MLB, mostrando la continua presencia y talento del béisbol cubano en diferentes ligas a nivel mundial.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.