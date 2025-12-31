¡Atención inmigrantes! USCIS aumenta tarifas de trámites en EE.UU. este 1 de enero de 2026

Vídeos relacionados:
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) aplicará a partir de este 1 de enero de 2026 un incremento en varias tarifas de trámites migratorios, como parte de un ajuste anual por inflación establecido en la ley H.R. 1.
La medida, publicada en el Registro Federal el 20 de noviembre de 2025, responde al aumento del costo de vida registrado entre julio de 2024 y julio de 2025. A partir de ahora, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) realizará un reajuste similar cada año fiscal, según las variaciones del índice inflacionario.
Incrementos principales
Los nuevos valores afectan formularios clave como la Solicitud de Autorización de Empleo (Formulario I-765), cuya tarifa inicial pasará de $550 a $560. Las renovaciones o extensiones de permisos de trabajo bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) subirán de $275 a $280, y la Solicitud de TPS (Formulario I-821) aumentará de $500 a $510.
También se ajustan, en menor medida, los costos para el permiso de permanencia temporal (Formulario I-131), que pasará de $275 a $280. En contraste, otros formularios —como el I-589, correspondiente a solicitudes de asilo, y el I-360 para jóvenes inmigrantes especiales— mantendrán sus tarifas sin cambios, en $100 y $250 respectivamente.
Ajuste anual y cumplimiento obligatorio
Los aumentos oscilan entre dos y diez dólares en la mayoría de los casos. USCIS subrayó que toda solicitud de beneficios migratorios enviada con matasellos a partir del 1 de enero de 2026 deberá incluir la nueva tarifa, o será rechazada.
El ajuste por inflación forma parte de una política de revisión anual, que busca mantener la autosuficiencia financiera de la agencia y compensar los costos operativos crecientes derivados del procesamiento de millones de solicitudes cada año. El gobierno estadounidense recomienda a los solicitantes verificar las tarifas actualizadas antes de enviar cualquier formulario.
Preguntas frecuentes sobre el aumento de tarifas de trámites migratorios en EE.UU.
Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Cuándo entrarán en vigor los nuevos aumentos de tarifas migratorias en EE.UU.?
Los nuevos aumentos de tarifas migratorias entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2026. Este ajuste anual responde a la inflación y es parte de una política que busca mantener la autosuficiencia financiera del USCIS.
¿Qué trámites migratorios se verán afectados por el aumento de tarifas?
Los aumentos afectan varios trámites, incluidos el permiso de trabajo (Formulario I-765), que pasará de $550 a $560, y la solicitud de Estatus de Protección Temporal (TPS, Formulario I-821), que aumentará de $500 a $510. Otros formularios, como el I-589 para solicitudes de asilo, mantendrán sus tarifas sin cambios.
¿Por qué aumentan las tarifas de trámites migratorios cada año?
Las tarifas aumentan anualmente como parte de un ajuste por inflación establecido en la ley H.R. 1, aprobada en 2025. Este ajuste busca compensar los costos operativos crecientes y mantener la autosuficiencia financiera del USCIS.
¿Cómo afecta el aumento de tarifas a los cubanos que buscan regularizar su estatus en EE.UU.?
Para muchos cubanos que dependen de permisos de trabajo, TPS, asilo o parole, el aumento supone una carga adicional en un proceso ya complicado. Los costos crecientes, junto con las políticas más restrictivas, dificultan la regularización de su estatus migratorio.
