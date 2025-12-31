¡Atención inmigrantes! USCIS aumenta tarifas de trámites en EE.UU. este 1 de enero de 2026

Vídeos relacionados:

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) aplicará a partir de este 1 de enero de 2026 un incremento en varias tarifas de trámites migratorios, como parte de un ajuste anual por inflación establecido en la ley H.R. 1.

La medida, publicada en el Registro Federal el 20 de noviembre de 2025, responde al aumento del costo de vida registrado entre julio de 2024 y julio de 2025. A partir de ahora, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) realizará un reajuste similar cada año fiscal, según las variaciones del índice inflacionario.

Incrementos principales

Los nuevos valores afectan formularios clave como la Solicitud de Autorización de Empleo (Formulario I-765), cuya tarifa inicial pasará de $550 a $560. Las renovaciones o extensiones de permisos de trabajo bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) subirán de $275 a $280, y la Solicitud de TPS (Formulario I-821) aumentará de $500 a $510.

También se ajustan, en menor medida, los costos para el permiso de permanencia temporal (Formulario I-131), que pasará de $275 a $280. En contraste, otros formularios —como el I-589, correspondiente a solicitudes de asilo, y el I-360 para jóvenes inmigrantes especiales— mantendrán sus tarifas sin cambios, en $100 y $250 respectivamente.

Ajuste anual y cumplimiento obligatorio

Los aumentos oscilan entre dos y diez dólares en la mayoría de los casos. USCIS subrayó que toda solicitud de beneficios migratorios enviada con matasellos a partir del 1 de enero de 2026 deberá incluir la nueva tarifa, o será rechazada.

El ajuste por inflación forma parte de una política de revisión anual, que busca mantener la autosuficiencia financiera de la agencia y compensar los costos operativos crecientes derivados del procesamiento de millones de solicitudes cada año. El gobierno estadounidense recomienda a los solicitantes verificar las tarifas actualizadas antes de enviar cualquier formulario.