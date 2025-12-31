Jany Martínez-Ward: De cruzar la frontera a convertirse en una de las abogadas cubanas más reconocidas de Estados Unidos

En un país como Estados Unidos, donde abundan los abogados y los relatos de inmigrantes que lograron el éxito, la historia de Jany Martínez-Ward tiene un matiz distinto, cargado de fe, resistencia y propósito.

Nacida en Cuba durante el “Período Especial”, Jany no solo construyó una carrera jurídica ejemplar en EE.UU., sino que transformó su propia experiencia de dolor, en una misión de vida.

Cuando tenía nueve años, su madre decidió emigrar a Venezuela buscando una oportunidad para la familia. Allí, Jany aprendió a adaptarse a una nueva cultura y a un modo distinto de hablar, pero la estabilidad volvió a romperse.

A sus 14 años, tras la llegada al poder de Hugo Chávez, la familia cubana emprendió otra ruta migratoria. Esta vez el viaje fue rumbo a Miami.

“Cuando llegamos a la frontera de México y Estados Unidos a mi mamá la llevaron presa a una cárcel de mujeres, pero a mí y a mi hermano nos internaron en un foster home”, recuerda la abogada. Ese mes, largo y triste, definiría su destino.

Empezar de cero en Estados Unidos

Durante sus primeros años en Estados Unidos, Jany enfrentó las barreras del idioma y el desarraigo. En el colegio comenzó a despertar su sueño de formarse académicamente para poder defender a otros.

Sin embargo, no siempre tuvo apoyo. Hasta hoy recuerda la actitud de una maestra que le entregó una tarea cubierta de tinta roja y le dijo mirándola a los ojos: “Tú nunca vas a ser abogada, eres una simple inmigrante”.

Aquellas palabras, lejos de quebrarla, encendieron en Jany una determinación que aún la acompaña. “Muchas personas dijeron que no podía hacerlo, pero con la ayuda de Dios todo se puede”, afirmó la joven.

Esa fe, que ella llama su mayor fortaleza, sirvió de guía para convertirse en abogada y fundar junto a su esposo una de las firmas más reconocidas en Florida y Nueva York en el ámbito de los derechos en temas de accidentes automovilísticos: Ward Law.

Desde 2012, el despacho ha ayudado a más de 31,000 familias a recuperar compensaciones que superan cerca de mil millones de dólares. Sin embargo, lo que distingue a Jany no es la cifra, sino su manera de ejercer la ley.

“Decidí ser abogada porque sentía la frustración de no conocer el idioma ni las leyes, de no tener a nadie que me explicara mis derechos”, explica. Por eso, hoy se empeña en que cada cliente se sienta acompañado. “Cuando alguien entra a nuestra oficina no es solo otro caso, es nuestra prioridad”.

Su despacho no solo representa casos, también educa y orienta a la comunidad hispana sobre sus derechos legales. Jany participa en campañas sociales, apoya programas juveniles y colabora con fundaciones que promueven la igualdad de oportunidades en EE.UU..

Esa vocación de servicio la ha convertido en una figura de referencia para quienes buscan no solo una abogada, sino alguien que entienda su historia.

En una profesión donde muchos se enfocan en los resultados, Jany Martínez-Ward también destaca por la empatía que ofrece a sus clientes. Su historia, marcada por la fe y la superación, conecta con miles de inmigrantes que ven en ella un ejemplo de que el éxito no borra el origen, sino que lo honra.

“Yo sé lo que es sentirse sin voz ni esperanza”, dice con serenidad. “Por eso mi trabajo es asegurarme de que nadie tenga que pasar por ese sentimiento solo, en Estados Unidos”.