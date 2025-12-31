Un video publicado por la creadora cubana @rosalidiaz1991 ha causado sensación en TikTok al mostrar el momento en que le enseña a su esposo cuánto ha ganado vendiendo productos en TikTok Shop. En el clip, la joven aparece mostrándole en su teléfono una cifra que ronda los 9,600 dólares, y la reacción de él —una mezcla de orgullo, ternura y emoción— ha conmovido a miles de usuarios.
“Ya tú ganaste, y no hablo de dinero”, le escribió uno de sus seguidores, en una frase que muchos repitieron al ver cómo su pareja la mira con una sonrisa llena de admiración. En los comentarios, decenas de personas coincidieron en que la verdadera ganancia está en tener a alguien que se alegra de tus logros.
“Ese hombre te ama, se le nota en los ojos”, comentó una usuaria. “Tener un esposo que celebra tus triunfos es el premio más grande”, dijo otra. Mientras tanto, una tercera resumió lo que muchos pensaban: “Ya ganaste, y no fue en TikTok”.
La propia Rosali respondió con gratitud y sencillez a tantas muestras de cariño: “Gracias por tanto apoyo. Bendiciones para todas las que están luchando por sus metas, sí se puede”. En su perfil, la cubana comparte consejos, reseñas y motivación para otras mujeres que buscan independencia económica a través de la plataforma.
Más allá de los casi 10 mil dólares, su historia se volvió viral por lo que representa: una mujer trabajadora que celebra sus logros junto a un compañero que la apoya sin reservas. En palabras de un seguidor, “eso vale más que cualquier cifra”.
Preguntas frecuentes sobre el éxito de cubanas en TikTok Shop
Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Cuánto ganó Rosali Díaz vendiendo en TikTok Shop?
Rosali Díaz ganó cerca de 9,600 dólares vendiendo productos en TikTok Shop. Su caso se volvió viral no solo por el monto, sino por la reacción de apoyo y orgullo de su esposo al conocer sus logros.
¿Cuál es el mensaje de Rosali Díaz para otras mujeres cubanas?
Rosali Díaz anima a otras mujeres a luchar por sus metas y alcanzar la independencia económica a través de plataformas como TikTok Shop. Su mensaje es de gratitud y motivación, subrayando que "sí se puede".
¿Cómo se compara el éxito de Rosali Díaz con otras creadoras cubanas en TikTok Shop?
El éxito de Rosali Díaz, con cerca de 9,600 dólares ganados, es impresionante, pero otras creadoras cubanas como Flor de Cuba y Camila Guiribitey también han tenido logros notables. Flor de Cuba afirmó haber vendido un millón de dólares en 27 días, mientras que Camila Guiribitey alcanzó los 100,000 dólares en ventas en un corto período. Estas historias demuestran el potencial de TikTok Shop para generar ingresos significativos.
¿Qué importancia tiene el apoyo familiar en el éxito de las creadoras en TikTok Shop?
El apoyo familiar es crucial para el éxito de las creadoras en plataformas como TikTok Shop. Historias como la de Rosali Díaz, donde su esposo mostró orgullo y admiración por sus logros, demuestran que el apoyo emocional y la celebración de los logros son fundamentales para el bienestar y la motivación de las emprendedoras.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.