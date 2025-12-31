Un video publicado por la creadora cubana @rosalidiaz1991 ha causado sensación en TikTok al mostrar el momento en que le enseña a su esposo cuánto ha ganado vendiendo productos en TikTok Shop. En el clip, la joven aparece mostrándole en su teléfono una cifra que ronda los 9,600 dólares, y la reacción de él —una mezcla de orgullo, ternura y emoción— ha conmovido a miles de usuarios.

“Ya tú ganaste, y no hablo de dinero”, le escribió uno de sus seguidores, en una frase que muchos repitieron al ver cómo su pareja la mira con una sonrisa llena de admiración. En los comentarios, decenas de personas coincidieron en que la verdadera ganancia está en tener a alguien que se alegra de tus logros.

“Ese hombre te ama, se le nota en los ojos”, comentó una usuaria. “Tener un esposo que celebra tus triunfos es el premio más grande”, dijo otra. Mientras tanto, una tercera resumió lo que muchos pensaban: “Ya ganaste, y no fue en TikTok”.

La propia Rosali respondió con gratitud y sencillez a tantas muestras de cariño: “Gracias por tanto apoyo. Bendiciones para todas las que están luchando por sus metas, sí se puede”. En su perfil, la cubana comparte consejos, reseñas y motivación para otras mujeres que buscan independencia económica a través de la plataforma.

Más allá de los casi 10 mil dólares, su historia se volvió viral por lo que representa: una mujer trabajadora que celebra sus logros junto a un compañero que la apoya sin reservas. En palabras de un seguidor, “eso vale más que cualquier cifra”.