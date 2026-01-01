Ejército de Venezuela dice que destruyó la aeronave número 40 vinculada al narcotráfico

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela anunció este miércoles que destruyó una aeronave presuntamente vinculada al narcotráfico en el estado Apure, al suroeste del país, fronterizo con Colombia.

Con este operativo, las autoridades aseguran haber derribado 40 aeronaves en 2025.

Según un comunicado difundido por el Comando Estratégico Operacional de la FANB en redes sociales, la acción formó parte de la Operación Estratégica Escudo Bolivariano “Independencia 200”.

La institución indicó que el avión, un bimotor color blanco sin siglas ni plan de vuelo autorizado, fue detectado mediante labores de reconocimiento y patrullaje en el municipio Pedro Camejo.

El comandante estratégico operacional, general Domingo Hernández Lárez, señaló que el Sistema de Defensa Aeroespacial Integral declaró la aeronave como “hostil” al carecer de transpondedor y permisos oficiales.

De acuerdo con la FANB, el avión fue destruido en tierra “para evitar su reutilización por grupos generadores de violencia”.

“Esta acción reafirma el compromiso del Estado en la lucha frontal contra el flagelo del narcotráfico”, indicó la publicación, citando órdenes directas del presidente Nicolás Maduro.

La FANB sostiene que las operaciones de interdicción aérea forman parte de la defensa del territorio nacional y de su “modelo ejemplar” de lucha contra el narcotráfico, en medio de crecientes presiones de Washington.

De hecho, la medida ocurre en un contexto de tensión con Estados Unidos, que en agosto pasado desplegó unidades aeronavales en el mar Caribe con el argumento de combatir el tráfico de drogas y hace apenas unas horas anunció la destrucción de tres narcolanchas.

Caracas considera las operaciones estadounidenses una “amenaza” y un intento de presionar políticamente al gobierno de Maduro, al que Washington no reconoce.

Desde entonces, las autoridades venezolanas han intensificado sus reportes sobre derribos e inutilizaciones de aeronaves presuntamente dedicadas al transporte ilegal de drogas.

Venezuela asegura que la mayoría de las aeronaves detectadas provienen de territorio colombiano, mientras que organismos internacionales de control antidrogas señalan que el país sigue siendo un corredor clave en el tránsito de cargamentos hacia el Caribe y Centroamérica.