Insólito escondite: Intentaron pasar narcóticos dentro de una bocina en el aeropuerto de La Habana

La Aduana de Cuba detectó 2 kilogramos de cocaína ocultos dentro de una bocina que llevaba un pasajero en el Aeropuerto de La Habana, según informó en redes sociales Wiliam Pérez González, vicejefe de la Aduana.
El funcionario señaló que la operación fue frustrada gracias al trabajo “coordinado y efectivo” entre la Aduana y el órgano antidrogas, lo que permitió detener a los involucrados.
El reporte oficial no precisó la identidad de los implicados ni el destino final del cargamento.
No obstante, aseguró que el caso permanece bajo investigación y forma parte del reforzamiento de los controles en los puntos de entrada al país.
De acuerdo con la información divulgada, la droga estaba oculta dentro del equipo de audio (la bocina), una modalidad que aprovecha objetos cotidianos para camuflar sustancias ilícitas durante el traslado por vía aérea.
En meses recientes, la Aduana ha detectado un aumento de intentos de introducir drogas sintéticas por vía aérea, con métodos “cada vez más sofisticados” para evadir la inspección.
Han trascendido ocultamientos en artículos de higiene —como un tubo de crema corporal— y en objetos como muñecos religiosos, latas de atún y gominolas.
En paralelo, la Aduana ha intensificado controles sobre movimientos sospechosos de divisas, como demuestra un caso reciente de presunto lavado de dinero en una inspección aérea, revelando un vínculo posible entre narcotráfico y flujo ilegal de capital.
Incluso acciones aparentemente menores, como la detección de tabacos en cantidades prohibidas, son investigadas como posibles tapaderas para operaciones de contrabando o camuflaje de sustancias ilícitas.
