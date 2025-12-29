Bajo custodia de ICE dos cubanos con antecedentes penales por graves delitos

Vídeos relacionados:

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) tiene bajo su custodia a dos ciudadanos cubanos con condenas por tráfico de drogas y otros delitos graves, según informaron las autoridades.

Miguel González Toledo e Iván Michael Arias Pérez, dos inmigrantes de Cuba con estatus irregular en EE.UU., fueron detenidos en Florida.

González Toledo, condenado por homicidio y tráfico de drogas en el estado sureño, fue arrestado en operativos durante los días de Nochebuena y Navidad, según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que lo incluyó entre “los peores delincuentes inmigrantes ilegales”.

“En Nochebuena y Navidad, nuestros oficiales de ICE arrestaron a pandilleros, asesinos, narcotraficantes y matones violentos. Agradecemos a nuestros agentes del orden que dedican tiempo a sus familias y arriesgan sus vidas para eliminar a los peores de los peores”, declaró la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, a raíz de las detenciones.

Mientras, ICE anunció este sábado el arresto de Arias Pérez, al que señaló como un traficante de cocaína convicto de Cuba que entró ilegalmente a EE. UU.

Según una nota en la red social X, agentes especiales de ICE lo capturaron en junio, durante una operación específica en Miami, con ayuda del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Las autoridades no ofrecieron más detalles sobre los respectivos arrestos y las condenas que cumplieron ambos cubanos.

Casos como estos son presentados públicamente por las autoridades de EE.UU. como ejemplos del endurecimiento de las acciones migratorias contra extranjeros con historial delictivo.

Más de 1,150 ciudadanos cubanos figuran entre los detenidos por ICE en su campaña denominada “Worst of the Worst” (“Lo peor de lo peor”), que el DHS presenta como parte de su ofensiva para capturar y expulsar a inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales, a los que considera un peligro para la seguridad de los estadounidenses.

La administración de Donald Trump ha elevado aún más la parada en su agresiva cruzada contra la inmigración, que no sólo está enfocada en el arresto y deportación de delincuentes extranjeros, sino también apunta a personas en diversas fases de sus procesos migratorios que no han cometido delitos.