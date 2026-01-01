Vídeos relacionados:

Comenzamos 2026 y, como cada inicio de año, se repiten los buenos deseos, los abrazos, los mensajes de prosperidad y las promesas de que todo irá mejor. Es casi un ritual colectivo. Pero más allá de la alegría del momento, vale la pena detenernos un instante y preguntarnos, con honestidad, si estamos realmente preparados para enfrentar un nuevo año tal como la vida suele presentarlo.

Porque un año no es solo un calendario que se estrena. Un año es un camino. Y en ese camino habrá logros, sí, pero también caídas. Habrá avances y retrocesos, momentos de fuerza y momentos de duda. Será un año en el que algunos sueños se cumplirán y otros deberán esperar, quizá para enseñarnos algo que todavía no entendemos.

Dentro de un año, muchos estaremos celebrando en el mismo lugar en el que hoy celebramos: en el mismo país, en la misma ciudad, tal vez incluso en la misma casa. Pero otros no. Otros estarán en escenarios diferentes, en nuevas circunstancias, en otros hogares, en otras realidades que hoy ni siquiera imaginan. Así es la vida: cambia sin pedir permiso.

Algunos estaremos abrazando a nuevos integrantes de la familia, celebrando llegadas que renuevan la esperanza y nos recuerdan que la vida continúa. Otros, en cambio, estaremos recordando a quienes estuvieron este año y ya no estarán. Personas cercanas, queridas, cuya ausencia se sentirá más fuerte que cualquier brindis, pero cuya huella permanecerá.

Será también un año en el que muchos sanarán, en el que personas se levantarán de enfermedades que los llevaron al límite y celebrarán la vida con una gratitud distinta. Y será, al mismo tiempo, un año en el que la fragilidad humana se hará presente, recordándonos que la salud no es eterna ni garantizada, y que no todos llegarán a ver el próximo año.

Y no, mirar esto de frente no es ser pesimista. Es ser realista. La vida real no es una sucesión de frases motivacionales; es una mezcla constante de alegría y dolor, de encuentros y despedidas, de comienzos y finales. Comprenderlo no nos quita esperanza, al contrario: nos enseña a vivir mejor.

Quizá 2026 no debería ser sólo un año de propósitos, sino un año de conciencia. Un año para amar más y mejor, para decir lo que sentimos sin postergarlo, para valorar lo cotidiano, para estar presentes mientras aún podemos. Un año para entender que nada está asegurado, pero que cada día puede vivirse con sentido.

No sabemos qué nos traerá este nuevo año ni dónde estaremos cuando termine. Pero sí podemos elegir cómo caminarlo: con verdad, con humanidad y con el corazón despierto.