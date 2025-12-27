Negocios privados en La Habana darán comida a personas necesitadas el 31 de diciembre por tercer año consecutivo

Comida para personas sin recursos en restaurante privado de La Habana

Vídeos relacionados:

En un país donde la escasez se ha vuelto rutina y la mesa familiar de miles de cubanos queda cada vez más vacía, una iniciativa ciudadana vuelve a levantar la mano para cubrir lo que el Estado no garantiza.

Hugo Puig González, propietario del bar K5, en Guanabo, confirmó que por tercer año consecutivo organizará una comida gratuita de fin de año destinada exclusivamente a personas en situación de calle y a vecinos en extrema precariedad económica de su comunidad.

A través de un mensaje publicado en Facebook, Puig anunció que el próximo 31 de diciembre, a partir de 3:00 pm, la terraza de su local abrirá sus puertas para recibir a quienes no tienen asegurado ni siquiera un plato caliente para despedir el año.

El encuentro se realiza de conjunto con el Restaurant Casaquinta, que se suma a la preparación de los alimentos y a la logística del evento.

El empresario dejó claro que el convite no está pensado como una oferta abierta, sino como un gesto dirigido a quienes viven sin techo o atraviesan condiciones materiales severas.

"Más quisiera yo despedir el año invitando a todos, pero no puedo", escribió, y pidió colaboración para que el beneficio llegue a quienes realmente lo necesitan.

La advertencia no es casual.

En medio de una crisis prolongada, donde el salario no alcanza, los mercados permanecen desabastecidos y los sistemas de protección social son casi nulos, cualquier acción solidaria corre el riesgo de ser absorbida por la urgencia generalizada.

Puig insistió en que si personas sin carencias reales se aprovechan de su iniciativa, alguien que vive de la mendicidad o la caridad se quedará sin su única comida especial de fin de año, ni el breve espacio de convivencia que ese encuentro representa.

"Les pido por favor que me ayuden a que estás comidas lleguen a los más desfavorecidos, si alguien que no lo es, come gratuitamente ese día en mi bar, puede que una persona realmente necesitada y que su única alegría este fin de año sea esa comida y ese momento compartiendo con otras personas, no pueda tener ese ratico de felicidad", subrayó.

Captura de Facebook / Hugo Puig González

En su mensaje también subrayó la intención que anima el gesto: transmitir a esos hombres y mujeres que siguen siendo visibles, que no están olvidados y que merecen despedir el calendario con un gesto de respeto y humanidad.

Para muchos de ellos, la posibilidad de sentarse a la mesa, compartir con otros y recibir un trato digno es una experiencia que no forma parte de su cotidianidad.

Además de anunciar la cena, Puig invitó a quienes deseen colaborar a canalizar donaciones a través del grupo "Con Amor Todos Juntos", una red comunitaria que durante todo el año apoya a personas sin hogar, enfermos y familias en condiciones extremas.

Compartió números de tarjetas en moneda nacional y en divisas, así como un contacto telefónico, con el objetivo de reunir recursos que permitan ampliar la ayuda.

CUP-- 9227959874427235

MLC-- 9235959873123454

Número a confirmar: +5350233912

Este gesto vuelve a evidenciar una realidad que se repite en múltiples rincones del país: mientras el aparato estatal promete soluciones que no llegan, la supervivencia de los sectores más frágiles depende en gran medida de la solidaridad espontánea de ciudadanos, emprendedores y colectivos independientes.

Sin la voluntad de personas como Puig y de quienes se suman a su llamado, muchos de estos cubanos terminarían el año sin comer, sin compañía y sin una señal mínima de amparo.

Esta será la tercera vez que la terraza del K5 se convierte en refugio de fin de año para quienes no tienen otro sitio donde celebrar.

En 2024, más de 200 personas pudieron disfrutar de una cena criolla, música, postres, bebidas y hasta ropa nueva, gracias al trabajo conjunto de negocios privados, vecinos de Guanabo, emprendimientos gastronómicos y voluntarios que aportaron tiempo, productos y servicios.

Esas jornadas incluyeron incluso acciones de cuidado personal, como el aseo y el cambio de vestimenta de los asistentes, devolviéndoles por unas horas una sensación de dignidad que suele serles negada.

La nueva convocatoria se inscribe en ese mismo espíritu, pero en un contexto aún más adverso.

La prolongada recesión, el encarecimiento de los alimentos y la debilidad de las políticas públicas han empujado a más personas hacia la indigencia, haciendo que estas iniciativas comunitarias dejen de ser un complemento y pasen a convertirse en un salvavidas real.

Así, mientras las autoridades continúan sin ofrecer respuestas efectivas para proteger a los más vulnerables, la despedida del año vuelve a encontrar en la sociedad civil una fuente de alivio.

En la terraza de un bar de La Habana, gracias al esfuerzo de emprendedores y vecinos, decenas de cubanos podrán sentarse a una mesa que, de otro modo, estaría vacía.