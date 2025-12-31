Gobierno cubano confirma próximos días feriados

Vídeos relacionados:
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) de Cuba informó este martes las disposiciones laborales y salariales para los próximos días feriados en Cuba.
Una nota oficial del organismo estatal anunció el receso de las actividades laborales en el país los días 31 de diciembre, 1 y 2 de enero.
El MTSS recordó que, según lo establecido por la Ley 116 del 20 de diciembre de 2013 “Código de Trabajo”, el 31 de diciembre y el 2 de enero de cada año son feriados y el primero de enero está declarado como “día de conmemoración nacional”.
Aclaró que no se interrumpen las actividades laborales en la zafra azucarera y otros trabajos agrícolas urgentes, industrias de procesos de producción continua y labores inaplazables de carga y descarga.
Tampoco recesan los servicios de transporte y su aseguramiento técnico indispensable, hospitalarios y asistenciales, farmacias, expendios de combustible, funerarias, jardines vinculados con estas y cementerios; al igual que servicios de hospedaje, centros turísticos; comunicaciones, transmisiones de radio y televisión; servicios públicos básicos, actividades de pesca y otras autorizadas por la ley.
Los restaurantes, cafeterías, espectáculos públicos, comercio de víveres y otras actividades relacionadas con la elaboración y venta de alimentos a la población se mantendrán activos en el horario que dispongan los órganos, organismos y entidades nacionales. Mientras que las formas de gestión no estatal que brindan estos servicios laborarán en los horarios que les sean aprobados, precisó.
El MTSS puntualizó que el salario se abonará de la forma que establece el artículo 111 de la Ley 116 “Código de Trabajo”.
“Los trabajadores que se encuentran disfrutando de vacaciones anuales pagadas, licencias no retribuidas, subsidios de seguridad social o garantías salariales por los conceptos previstos en la ley, continúan recibiendo dicho tratamiento”, especificó.
