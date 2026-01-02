Una carreta con un árbol y un muñecón en pleno apagón: así recibieron los pinareños el 2026

Ver más

En medio de la oscuridad de un apagón, los pinareños encontraron su propia forma de celebrar la llegada del 2026.

Un video compartido en redes sociales muestra una escena surrealista: un tractor decorado con luces navideñas que arrastraba una carreta con un árbol encima, un muñecón de Año Viejo y una docena de personas a bordo, recorrió las calles de Pinar del Río entre bocinazos y gritos de entusiasmo.

“Pero qué cosa es esto...”, se escucha decir a la persona que graba el video, sorprendida por la escena.

Se desconoce si fue otra iniciativa del gobierno o fue improvisada por los residentes de la provincia más occidental de Cuba.

El muñecón, una figura tradicional del “Año Viejo” en Cuba, simboliza el fin de las penas del año que termina, y suele ser quemado para dar paso a nuevos deseos.

Las celebraciones de fin de año en Pinar del Río se dieron en medio de apagones prolongados que afectaron a gran parte del país durante las últimas horas de 2025, cuando el sistema eléctrico nacional volvió a registrar una elevada demanda sin respaldo suficiente de generación.