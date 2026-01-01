Geonel Martín, 'Gustavito', responde tras polémica en redes por decir que fue feliz en Cuba

El actor y humorista cubano Geonel Martín, conocido por su personaje de Gustavito, salió al paso de la polémica desatada en redes sociales tras una entrevista en el programa La Familia Cubana, donde una promoción resumía sus palabras con la frase: “Era más feliz en Cuba hasta que vine para este país”.
En un video publicado en su perfil de Facebook este fin de año, Martín aclaró que sus declaraciones fueron sacadas de contexto y defendió su derecho a hablar con honestidad sobre su vida en la isla y en Estados Unidos.
“Claro que fui feliz en Cuba. ¿Quién no fue feliz en Cuba? Pero vine para Estados Unidos para ser más feliz todavía, para ser más libre”, dijo.
El comediante explicó que la polémica se originó por el enfoque de la promoción del programa, que, según él, buscaba generar vistas. “Me parece mal enfocado. Invito a todos a que vean la entrevista completa, fue espectacular”, señaló.
“No me retracto de nada. Dije que fui feliz en Cuba, pero aquí soy más feliz todavía”, expresó el humorista.
Martín lamentó los insultos recibidos en redes sociales, algunos de ellos con lenguaje ofensivo.
Lo más leído hoy:
“A esas personas que me ofenden, les recuerdo que esa imagen que tanto critican los hizo felices a ustedes también, incluso en tiempos difíciles”, dijo, recordando su paso por el popular programa Sabadazo y otros clásicos del humor cubano.
Durante su mensaje, el actor insistió en separar la felicidad personal de la política, pero reconoció que “la mayoría de los cubanos no fueron ni serán felices mientras exista ese gobierno”. “Si fuéramos más unidos, quizás esa dictadura no estuviera ahí ahora”, agregó.
Desde Fort Pierce, Florida, donde se presentó en la noche del 31 de diciembre, el humorista llamó a sus seguidores a dejar atrás las ofensas y enfocarse en lo importante: “La familia es lo fundamental. Ningún gobierno puede con la familia. Vamos a ser felices, más nada”.
Martín concluyó su mensaje agradeciendo a su público por el cariño recibido durante años y recordó que su misión sigue siendo la misma: “Hacer reír a la gente y repartir felicidad, dondequiera que esté”.
Preguntas frecuentes sobre Geonel Martín y la polémica en redes sociales
Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué Geonel Martín fue criticado por sus comentarios sobre Cuba?
Geonel Martín fue criticado por decir que era más feliz en Cuba, un comentario que fue malinterpretado y sacado de contexto por una promoción del programa en el que participó. Aunque aclaró que su felicidad en Cuba se debía a experiencias personales y no a la situación política, muchos usuarios en redes sociales lo atacaron por estas declaraciones.
¿Cómo respondió Geonel Martín a las críticas en redes sociales?
Geonel Martín publicó un video en Facebook aclarando el contexto de sus declaraciones y defendiendo su derecho a expresar sus vivencias personales. Señaló que fue feliz en Cuba, pero que ahora es más feliz en Estados Unidos, donde siente que tiene más libertad. Además, invitó a sus seguidores a ver la entrevista completa para entender mejor sus palabras.
¿Qué opinó Geonel Martín sobre la relación entre felicidad personal y política en Cuba?
Geonel Martín enfatizó que su felicidad personal en Cuba no está relacionada con su apoyo al gobierno. Reconoció que la mayoría de los cubanos no son felices bajo el régimen actual y sugirió que si los cubanos estuvieran más unidos, quizás la dictadura no seguiría en el poder. Insistió en que la familia y la felicidad personal son más importantes que cualquier gobierno.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.