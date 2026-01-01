Geonel Martín, 'Gustavito', responde tras polémica en redes por decir que fue feliz en Cuba

Ver más

El actor y humorista cubano Geonel Martín, conocido por su personaje de Gustavito, salió al paso de la polémica desatada en redes sociales tras una entrevista en el programa La Familia Cubana, donde una promoción resumía sus palabras con la frase: “Era más feliz en Cuba hasta que vine para este país”.

En un video publicado en su perfil de Facebook este fin de año, Martín aclaró que sus declaraciones fueron sacadas de contexto y defendió su derecho a hablar con honestidad sobre su vida en la isla y en Estados Unidos.

“Claro que fui feliz en Cuba. ¿Quién no fue feliz en Cuba? Pero vine para Estados Unidos para ser más feliz todavía, para ser más libre”, dijo.

El comediante explicó que la polémica se originó por el enfoque de la promoción del programa, que, según él, buscaba generar vistas. “Me parece mal enfocado. Invito a todos a que vean la entrevista completa, fue espectacular”, señaló.

“No me retracto de nada. Dije que fui feliz en Cuba, pero aquí soy más feliz todavía”, expresó el humorista.

Martín lamentó los insultos recibidos en redes sociales, algunos de ellos con lenguaje ofensivo.

“A esas personas que me ofenden, les recuerdo que esa imagen que tanto critican los hizo felices a ustedes también, incluso en tiempos difíciles”, dijo, recordando su paso por el popular programa Sabadazo y otros clásicos del humor cubano.

Durante su mensaje, el actor insistió en separar la felicidad personal de la política, pero reconoció que “la mayoría de los cubanos no fueron ni serán felices mientras exista ese gobierno”. “Si fuéramos más unidos, quizás esa dictadura no estuviera ahí ahora”, agregó.

Desde Fort Pierce, Florida, donde se presentó en la noche del 31 de diciembre, el humorista llamó a sus seguidores a dejar atrás las ofensas y enfocarse en lo importante: “La familia es lo fundamental. Ningún gobierno puede con la familia. Vamos a ser felices, más nada”.

Martín concluyó su mensaje agradeciendo a su público por el cariño recibido durante años y recordó que su misión sigue siendo la misma: “Hacer reír a la gente y repartir felicidad, dondequiera que esté”.