El humorista cubano Geonel Martín, conocido por su querido personaje de Gustavito, se abrió en una reciente entrevista sobre su vida fuera de la isla. Desde Miami, el comediante habló con franqueza sobre lo que ha significado emigrar y sorprendió a muchos al confesar que, a pesar de todo, “en Cuba era más feliz”.
Martín explicó que su decisión de irse no fue por ambición, sino por necesidad. “Me vine porque quería ser más feliz y porque mis hijos necesitaban un país como este y no como Cuba, que está destruida”, contó durante su participación en El Show de la Familia Cubana. Aun así, reconoció que la felicidad de antes tenía que ver con las cosas simples: “Tu infancia, tus amigos, tu primer amor… esas cosas no se repiten”.
Entre risas y nostalgia, recordó su última gira en la isla, donde fue recibido con el cariño de siempre. “Fueron seis funciones en Matanzas y cuando salí del hotel, la cola era enorme. Me emocioné, lloré. No pensé que la gente todavía me recordara así”, dijo. “En veinte días gané cinco mil dólares, pero el valor real fue sentir ese amor del público.”
Ya adaptado a la vida en Miami, admite que la nostalgia aparece de vez en cuando. “Voy a Cuba y a los 15 días quiero regresar. Vengo para acá y a los 15 días quiero volver”, confesó, entre risas. Y aunque no pierde el humor, tiene claro qué cambiaría si pudiera: “Hay que quitar a toda esa gente que lleva años destruyendo el país y enseñar a la gente a luchar por lo suyo, no a esperar que se lo den todo hecho.”
Ahora, entre proyectos personales y la vida tranquila en Florida, Geonel disfruta del presente sin olvidar de dónde viene. “Allá fui más feliz —dice—, pero aquí encontré paz. Y eso, a esta altura de la vida, también vale mucho.”
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.