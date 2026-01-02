Cubana en España conmueve con su reflexión: "Veo tanta comida y el pueblo de Cuba muriéndose de hambre"

Ver más

Una cubana en Albacete, España, compartió en TikTok una reflexión sobre las marcadas diferencias que observa entre la abundancia de alimentos en su entorno actual y la escasez que viven muchas familias en Cuba.

En su testimonio @rosmerys02 contó que a menudo se detiene a pensar en “tanta comida, tantas cosas ricas”, mientras recuerda que en Cuba “el pueblo se está muriendo de hambre con cosas tan sencillas”.

Como ejemplo, mencionó las magdalenas que vende en su trabajo: “Seis magdalenas, 1,45 euros”. Su reflexión, centrada en la diferencia de precios y disponibilidad, apunta a las dificultades de muchas familias cubanas para garantizar las comidas diarias, especialmente en medio de apagones y escasez de alimentos.

“Estas son las ventajas de estar aquí en España, que a veces uno está tan bien, aunque no tenga coche, aunque tenga que pagar un alquiler carísimo, aunque no tenga ropa de marca... tengo mucho, porque simplemente estar en un lugar con tanta comida, con tantos alimentos, y tener un techo, tener comida y tener ropa, no importa lo que sea”, agregó. “Me siento más que bendecida por estar en este país”, concluyó.

El video generó cientos de comentarios y un intenso intercambio de opiniones. Muchos coincidieron en señalar al sistema político cubano como responsable de la crisis y la escasez, y destacaron el contraste entre la vida en España y las carencias de la isla. También abundaron los mensajes de empatía hacia la joven y hacia los cubanos que viven lejos de su tierra.

Entre los comentarios se leen expresiones como “es lo que tiene el comunismo”, “qué pena tan grande por Cuba”, “Dios bendiga al pueblo cubano” o “la culpa no es del pueblo, sino de los dirigentes”. Otros usuarios insistieron en que “el bloqueo de Estados Unidos es el responsable”, o pidieron que “el pueblo cubano se levante contra la dictadura socialista”.

La autora respondió con mensajes breves de agradecimiento, reafirmando su dolor por la situación en la isla y su gratitud hacia España: “Así es, mucha hambre, y me siento bendecida de estar aquí”.

Días antes, la misma joven había publicado otro video en el que expresaba la tristeza que le provoca pasar la Navidad lejos de su familia, una historia recogida en el artículo “Cuando llega la Navidad y estás lejos de casa”, donde contaba que “no se siente motivada” para celebrar estas fechas y confesaba que “en estos días lloro, la verdad”.

En aquel mensaje, grabado mientras caminaba por las calles iluminadas de Albacete, describió cómo las fiestas le resultan difíciles sin su familia y recordó las pérdidas que ha vivido desde que emigró: “Perdí a mi papá, a mi abuelo estando aquí, a mi tío hace dos meses. Todas esas cosas te van golpeando aunque muchos no lo entiendan”.

Su testimonio más reciente amplía esa mirada: a la nostalgia de la distancia se suma ahora la reflexión sobre la desigualdad material. En ambos casos, su voz refleja el sentir de muchos emigrantes cubanos que, desde distintos países, comparten en redes la mezcla de gratitud, dolor y esperanza que marca su experiencia fuera de la isla.