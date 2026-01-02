Cubanos captan el momento en que un hombre cae al mar en Miami: "Primer error este año"

Ver más

Un video publicado en la popular cuenta de Instagram Only in Dade muestra el insólito momento en que un hombre cae al mar en Miami mientras caminaba distraído mirando su teléfono móvil.

Las imágenes, grabadas por varios testigos de origen cubano, muestran cómo el individuo avanza muy cerca del borde de un muro junto al agua, dando tumbos y mirando el celular, hasta que da un paso en falso y termina en el mar.

El incidente se publicó el 1 de enero, en una mañana fría en el sur de Florida, lo que ha provocado una ola de comentarios humorísticos entre los usuarios.

“Primer error del año llegó temprano”, bromeó uno de ellos, mientras otros celebraban el “baño de realidad” del despistado transeúnte con frases como “algo mojado el inicio del año” o “se le quitó la bobería al instante”.

El hombre no sufrió heridas y logró salir por sus propios medios, aunque visiblemente empapado y sorprendido. El clip, que ya acumula miles de visualizaciones, resume con humor lo impredecible del comienzo de año en Miami: sol, playa… y distracciones peligrosas.