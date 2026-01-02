Cubanos captan el momento en que un hombre cae al mar en Miami: "Primer error este año"

Un video publicado en la popular cuenta de Instagram Only in Dade muestra el insólito momento en que un hombre cae al mar en Miami mientras caminaba distraído mirando su teléfono móvil.
Las imágenes, grabadas por varios testigos de origen cubano, muestran cómo el individuo avanza muy cerca del borde de un muro junto al agua, dando tumbos y mirando el celular, hasta que da un paso en falso y termina en el mar.
El incidente se publicó el 1 de enero, en una mañana fría en el sur de Florida, lo que ha provocado una ola de comentarios humorísticos entre los usuarios.
“Primer error del año llegó temprano”, bromeó uno de ellos, mientras otros celebraban el “baño de realidad” del despistado transeúnte con frases como “algo mojado el inicio del año” o “se le quitó la bobería al instante”.
El hombre no sufrió heridas y logró salir por sus propios medios, aunque visiblemente empapado y sorprendido. El clip, que ya acumula miles de visualizaciones, resume con humor lo impredecible del comienzo de año en Miami: sol, playa… y distracciones peligrosas.
Preguntas frecuentes sobre incidentes virales en Miami captados por Only in Dade
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Qué sucedió con el hombre que cayó al mar en Miami mientras usaba su celular?
El hombre cayó al mar mientras caminaba distraído mirando su teléfono móvil. Afortunadamente, no sufrió heridas y logró salir del agua por sus propios medios, aunque visiblemente empapado y sorprendido. El incidente fue grabado por testigos y se publicó en la cuenta de Instagram Only in Dade, acumulando miles de visualizaciones y comentarios humorísticos.
¿Cómo reaccionaron las redes sociales al video del hombre que cayó al mar?
El video se volvió viral, generando una ola de comentarios humorísticos entre los usuarios. Algunos bromearon con frases como "Primer error del año llegó temprano" y "se le quitó la bobería al instante", reflejando el tono humorístico que caracteriza a las reacciones ante situaciones insólitas en Miami.
¿Qué otros incidentes similares han sido captados en Miami y publicados por Only in Dade?
Only in Dade ha publicado varios incidentes virales en Miami, como un rescate improvisado de un teléfono atrapado en un balcón, un vehículo que terminó en el mar tras una maniobra inexplicable, y un conductor que se quedó dormido tras chocar su auto. Estos eventos suelen combinar lo cómico con lo insólito, reflejando la peculiaridad de la vida en Miami.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.