Letra del Año 2026 en Miami de la casa Kola Ifá Osha

La Institución Yoruba Kola Ifá Osha, una de las casas religiosas más prestigiosas de Miami, dio a conocer los primeros datos de su Letra del Año 2026.

Los babalawos de Miami celebran esta ceremonia ininterrumpidamente desde hace 26 años. Su Letra del Año marca las orientaciones espirituales para la mayoría de la comunidad yoruba en Florida, Estados Unidos.

La institución publicó solo un adelanto de la profecía para 2026 que exhorta a “evitar los conflictos interpersonales”, señalando que “Orunmila tiene la solución”.

El Oddún regente de este año es Ogunda She, acompañado por Otura Niko como primer testigo y Ogbe Wéñé como segundo testigo.

Los Orishas regentes son Oggún, deidad del trabajo, la fuerza y la guerra, y Oshún, diosa del amor y la prosperidad, quien lo acompaña en este ciclo. Este aspecto coincide con la Letra del Año 2026 que sacó a la luz este 1 de enero la Asociación Cultural Yoruba de Cuba.

En Miami, la bandera que representará el año estará compuesta por los colores verde y negro, con borde amarillo.

En un video reciente, el sacerdote Manolo Erice de la casa Kola Ifá Osha explicó que todos los análisis y recomendaciones detalladas de la Letra del Año 2026 se darán a conocer durante un tambor programado para el 17 de enero en la sede de la institución, en Miami.

Hasta el momento, estos son los elementos principales que regirán espiritualmente el año para la comunidad yoruba y seguidores de Ifá en el sur de Florida, quienes cada inicio de año esperan las orientaciones de esta casa religiosa.