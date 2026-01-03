Esta es la "Declaración de la Cancillería de Rusia" sobre incursión militar de EE.UU. en Venezuela

Vídeos relacionados:
El Gobierno de Rusia condenó este sábado lo que calificó como un “acto de agresión armada” de Estados Unidos contra Venezuela, luego de que el presidente Donald Trump confirmara la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, durante una incursión militar de gran escala lanzada en la madrugada del 3 de enero.
En una declaración oficial difundida por la Cancillería rusa, Moscú expresó su “profunda preocupación” y condena las acciones estadounidenses, asegurando que los motivos esgrimidos por Washington son “infundados” y responden a “animosidad ideológica” más que a razones de pragmatismo o diplomacia.
“América Latina debe seguir siendo una zona de paz, como se proclamó en 2014. A Venezuela se le debe garantizar el derecho a determinar su propio destino sin ninguna injerencia destructiva, y mucho menos militar”, señaló el comunicado.
El Ministerio de Exteriores ruso reafirmó además su “solidaridad con el pueblo venezolano” y su respaldo al “liderazgo bolivariano” que hasta ahora encabezaba Maduro, subrayando que el país tiene derecho a proteger su soberanía frente a “presiones externas”.
Rusia también respaldó la propuesta de Caracas y de otros gobiernos latinoamericanos de convocar una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para tratar la crisis.
“Estamos dispuestos a apoyar a todas las partes en la búsqueda de soluciones mediante el diálogo”, añadió el texto.
La Embajada rusa en Caracas aseguró que mantiene operaciones con normalidad y contactos permanentes con las autoridades locales y los ciudadanos rusos en Venezuela. Hasta el momento, no se reportan nacionales rusos afectados por el conflicto.
En un segundo mensaje, la Cancillería de Rusia dijo que su gobierno está "extremadamente preocupado por los informes de que Nicolás Maduro y su esposa fueron sacados por la fuerza del país durante las acciones agresivas de EE.UU. Si realmente tuvo lugar, es una violaсión grave de la soberanía de un Estado independiente".
El presidente Donald Trump informó que Maduro y su esposa fueron “capturados y trasladados fuera de Venezuela” como parte de la “Operación Libertad Bolivariana”, que busca “restablecer la democracia y poner fin al régimen criminal chavista”.
El mandatario estadounidense ofrecerá una conferencia de prensa este sábado a las 11:00 a.m. en Mar-a-Lago para ampliar los detalles de la operación.
