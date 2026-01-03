Exilio venezolano en Miami celebra, con gritos de euforia y banderas, la captura de Nicolás Maduro

Ver más

La comunidad venezolana en el exilio, radicada principalmente en Miami, estalló en júbilo este sábado tras conocerse la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, en una operación ordenada por el presidente Donald Trump.

Las calles de Miami se llenaron rápidamente de cientos de personas ondeando banderas de Venezuela, Cuba y Estados Unidos, entre lágrimas, abrazos y gritos de “¡Venezuela es libre!” en El Arepazo.

Muchos de los exiliados, que huyeron del régimen chavista durante las dos últimas décadas, calificaron el hecho como “el día más esperado de sus vidas”.

“Esto no tiene comparación con nada. Gracias Dios mío, Gracias Dios”, expresó una mujer venezolana en declaraciones a Telemundo51.

Trump aseguró la captura de Nicolás Maduro y de su esposa. Añadió que ambos fueron "trasladados fuera de Venezuela" tras la incursión militar que busca restablecer la democracia y poner fin al régimen criminal chavista.

El mandatario estadounidense ofrecerá una conferencia de prensa este sábado a las 11:00 a.m. en Mar-a-Lago para ampliar los detalles de la operación.

Lo más leído hoy:

Miles de venezolanos en el sur de Florida siguen reunidos en plazas y avenidas, cantando el himno nacional y soñando con regresar pronto a una Venezuela libre y democrática.