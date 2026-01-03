"Flaca, agarraron a Maduro": Video de Jonathan Moly emociona a venezolanos en el exilio

El creador de contenidos y cantante venezolano Jonathan Moly compartió en sus redes sociales un emotivo video que se ha vuelto viral, al mostrar el instante en que le cuenta a su esposa que Nicolás Maduro fue capturado durante una incursión militar de Estados Unidos en Caracas, este 3 de enero.
En las imágenes, se observa a la esposa del artista durmiendo junto a sus hijos pequeños cuando Moly entra en la habitación y le susurra la noticia: “Flaca, capturaron a Maduro”. La mujer, visiblemente desconcertada, se levanta de la cama sin poder creer lo que escucha, mientras él sonríe con emoción contenida.
Minutos después, Moly explicó en su publicación: “Tenía que despertarla para darle la noticia. Por fin pasó. Te quiero mucho, mi flaca”. La escena, sencilla pero poderosa, refleja la mezcla de ternura familiar y la profunda alegría política que muchos venezolanos sienten tras años de espera y sufrimiento.
La confirmación de la captura de Nicolás Maduro y de su esposa fue anunciada por el presidente estadounidense Donald Trump, quien aseguró que ambos fueron trasladados fuera de Venezuela.
La operación militar se llevó a cabo en Caracas y marca un giro histórico en la política venezolana y regional.
El video de la familia Moly se ha convertido en símbolo de esperanza para millones de venezolanos dentro y fuera del país, especialmente aquellos en el exilio, que sueñan con regresar a una Venezuela libre y democrática.
En pocas horas, la publicación acumuló cientos de miles de reacciones y mensajes de alegría.
“El verdadero alegre despertar”, “Somos libres”, y “Nos vemos en Venezuela” son algunas de las frases que inundaron las redes, en un ambiente de euforia nacional y emoción colectiva.
Preguntas frecuentes sobre la captura de Nicolás Maduro y sus repercusiones
Preguntas frecuentes sobre la captura de Nicolás Maduro y sus repercusiones
¿Qué sucedió con Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026?
Nicolás Maduro fue capturado por fuerzas estadounidenses durante una operación militar en Caracas. Esta acción fue confirmada por el presidente Donald Trump, quien aseguró que Maduro y su esposa fueron trasladados fuera de Venezuela.
¿Cuál fue la reacción de la comunidad venezolana en el exilio tras la captura de Maduro?
La comunidad venezolana en el exilio, especialmente en Miami, celebró con euforia la captura de Maduro. Las calles se llenaron de personas ondeando banderas y expresando su deseo de regresar a una Venezuela libre y democrática.
¿Qué unidad militar de Estados Unidos estuvo involucrada en la captura de Maduro?
La captura de Nicolás Maduro fue llevada a cabo por la Delta Force, una unidad de élite del Ejército de Estados Unidos especializada en operaciones encubiertas y contraterrorismo.
¿Cómo reaccionaron otros países ante la captura de Nicolás Maduro?
La captura de Maduro generó reacciones mixtas a nivel internacional. Rusia condenó la operación como un acto de agresión, mientras que otros países de la región se mantuvieron en silencio o emitieron comunicados ambiguos. En contraste, congresistas cubanoamericanos y políticos de Estados Unidos celebraron la acción.
¿Qué se espera que ocurra con Nicolás Maduro tras su captura?
Nicolás Maduro será juzgado en Estados Unidos por cargos penales. El senador Marco Rubio confirmó que Maduro fue arrestado por personal estadounidense y enfrentará un juicio en el país norteamericano.
