"Flaca, agarraron a Maduro": Video de Jonathan Moly emociona a venezolanos en el exilio

El creador de contenidos y cantante venezolano Jonathan Moly compartió en sus redes sociales un emotivo video que se ha vuelto viral, al mostrar el instante en que le cuenta a su esposa que Nicolás Maduro fue capturado durante una incursión militar de Estados Unidos en Caracas, este 3 de enero.

En las imágenes, se observa a la esposa del artista durmiendo junto a sus hijos pequeños cuando Moly entra en la habitación y le susurra la noticia: “Flaca, capturaron a Maduro”. La mujer, visiblemente desconcertada, se levanta de la cama sin poder creer lo que escucha, mientras él sonríe con emoción contenida.

Minutos después, Moly explicó en su publicación: “Tenía que despertarla para darle la noticia. Por fin pasó. Te quiero mucho, mi flaca”. La escena, sencilla pero poderosa, refleja la mezcla de ternura familiar y la profunda alegría política que muchos venezolanos sienten tras años de espera y sufrimiento.

La confirmación de la captura de Nicolás Maduro y de su esposa fue anunciada por el presidente estadounidense Donald Trump, quien aseguró que ambos fueron trasladados fuera de Venezuela.

La operación militar se llevó a cabo en Caracas y marca un giro histórico en la política venezolana y regional.

El video de la familia Moly se ha convertido en símbolo de esperanza para millones de venezolanos dentro y fuera del país, especialmente aquellos en el exilio, que sueñan con regresar a una Venezuela libre y democrática.

En pocas horas, la publicación acumuló cientos de miles de reacciones y mensajes de alegría.

“El verdadero alegre despertar”, “Somos libres”, y “Nos vemos en Venezuela” son algunas de las frases que inundaron las redes, en un ambiente de euforia nacional y emoción colectiva.