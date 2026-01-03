Incursión militar de EE.UU. deja graves daños en el puerto de La Guaira, al norte de Caracas

Un video difundido por la cuenta OSINTdefender en la red social X muestra con claridad los destrozos ocasionados por la incursión de las fuerzas estadounidenses este sábado contra distintos objetivos en Venezuela, en particular contra el puerto de La Guaira, principal vía marítima al norte de la capital, Caracas.
En las imágenes se observan incendios activos, estructuras derrumbadas y postes caídos, evidenciando la magnitud del impacto sobre las instalaciones portuarias.
Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han ofrecido información oficial sobre el número de víctimas. Medios locales y usuarios en redes sociales reportan interrupciones en el tráfico marítimo y aéreo en la zona costera del estado Vargas.
El puerto de La Guaira es uno de los centros logísticos más importantes del país, y cualquier afectación en sus operaciones puede tener consecuencias directas en el abastecimiento de mercancías hacia Caracas y otras regiones de Venezuela, que ya enfrentan una profunda crisis económica y de infraestructura.
Las imágenes muestran columnas de humo visibles desde varios puntos de la capital, lo que ha generado preocupación entre los habitantes ante la posibilidad de nuevos ataques o explosiones secundarias en el área.
El presidente Trump informó en redes sociales que Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados y trasladados fuera de Venezuela, como parte de una operación militar de gran escala contra el régimen chavista. El mandatario estadounidense ofrecerá una conferencia de prensa a las 11:00 a.m. en Mar-a-Lago para ampliar los detalles.
Preguntas frecuentes sobre los ataques aéreos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Cuál es la situación actual en el puerto de La Guaira tras los ataques aéreos de EE.UU.?
El puerto de La Guaira, uno de los centros logísticos más importantes de Venezuela, sufrió graves daños por los ataques aéreos de EE.UU. El impacto ha provocado incendios activos, estructuras derrumbadas y postes caídos, lo que ha interrumpido el tráfico marítimo y aéreo en la zona costera del estado Vargas. Estos daños pueden afectar el abastecimiento de mercancías hacia Caracas y otras regiones del país.
¿Qué ha anunciado Donald Trump sobre Nicolás Maduro?
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados y trasladados fuera de Venezuela como parte de una operación militar de gran escala contra el régimen chavista. Esta declaración ha generado un fuerte impacto político y mediático en la región.
¿Cuál ha sido la reacción del gobierno venezolano ante la captura de Maduro?
El gobierno venezolano, a través de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, ha admitido que desconoce el paradero de Nicolás Maduro y de su esposa, calificando la situación como "un momento de máxima gravedad para la nación". Además, han exigido a EE.UU. pruebas de vida de Maduro y su esposa y han declarado un estado de emergencia nacional.
¿Cómo ha reaccionado la comunidad internacional ante los ataques en Venezuela?
La comunidad internacional ha mostrado preocupación ante los ataques de EE.UU. en Venezuela. Rusia ha prometido una respuesta inmediata, mientras que otros países, como Cuba, han condenado el ataque calificándolo como "terrorismo de Estado". Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha pedido reuniones urgentes de la ONU y la OEA para abordar la crisis.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.