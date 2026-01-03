Incursión militar de EE.UU. deja graves daños en el puerto de La Guaira, al norte de Caracas

Ver más

Un video difundido por la cuenta OSINTdefender en la red social X muestra con claridad los destrozos ocasionados por la incursión de las fuerzas estadounidenses este sábado contra distintos objetivos en Venezuela, en particular contra el puerto de La Guaira, principal vía marítima al norte de la capital, Caracas.

En las imágenes se observan incendios activos, estructuras derrumbadas y postes caídos, evidenciando la magnitud del impacto sobre las instalaciones portuarias.

Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han ofrecido información oficial sobre el número de víctimas. Medios locales y usuarios en redes sociales reportan interrupciones en el tráfico marítimo y aéreo en la zona costera del estado Vargas.

El puerto de La Guaira es uno de los centros logísticos más importantes del país, y cualquier afectación en sus operaciones puede tener consecuencias directas en el abastecimiento de mercancías hacia Caracas y otras regiones de Venezuela, que ya enfrentan una profunda crisis económica y de infraestructura.

Las imágenes muestran columnas de humo visibles desde varios puntos de la capital, lo que ha generado preocupación entre los habitantes ante la posibilidad de nuevos ataques o explosiones secundarias en el área.

El presidente Trump informó en redes sociales que Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados y trasladados fuera de Venezuela, como parte de una operación militar de gran escala contra el régimen chavista. El mandatario estadounidense ofrecerá una conferencia de prensa a las 11:00 a.m. en Mar-a-Lago para ampliar los detalles.