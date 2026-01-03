Lula sale en defensa de Maduro tras su captura: “EE.UU. ha traspasado una línea inaceptable”

Vídeos relacionados:
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, condenó los bombardeos registrados en territorio venezolano y la captura de Nicolás Maduro, al calificar estas acciones como una “afrenta a la soberanía” y un “precedente extremadamente peligroso” para la comunidad internacional.
“Los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente han traspasado una línea inaceptable. Estos actos representan una grave afrenta a la soberanía de Venezuela y sientan un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional”, expresó Lula en un mensaje publicado en su cuenta oficial de X.
El mandatario brasileño pidió una respuesta firme de la ONU y reiteró que Brasil “está dispuesto a promover el diálogo y la cooperación”.
"Esta acción recuerda los peores momentos de injerencia en la política latinoamericana y caribeña y amenaza la preservación de la región como zona de paz", dijo.
Sin embargo, Lula evitó referirse a los años de represión, censura y crisis humanitaria provocados por el régimen chavista, que ha dejado miles de presos políticos y millones de venezolanos exiliados.
Su postura refuerza la cercanía ideológica con el gobierno de Maduro y refleja una visión complaciente frente a dictaduras aliadas en la región.
La incursión militar de EE.UU. en Venezuela
Las declaraciones de Lula llegan después de que el presidente estadounidense, Donald J. Trump, anunciara la captura de Maduro y su esposa en una operación militar de gran escala.
Durante la madrugada del sábado se reportaron intensos bombardeos en instalaciones estratégicas de Venezuela.
Mientras el futuro político de Venezuela se mantiene incierto, la reacción de Lula marca un respaldo tácito de Brasil a uno de los regímenes más cuestionados de América Latina.
Preguntas frecuentes sobre la captura de Nicolás Maduro y la reacción internacional
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Qué acciones tomó Estados Unidos en Venezuela?
Estados Unidos llevó a cabo una operación militar de gran escala que resultó en la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. La intervención incluyó bombardeos en instalaciones estratégicas de Venezuela y ha sido calificada por algunos gobiernos como una afrenta a la soberanía venezolana.
¿Qué ha sido la reacción de Luiz Inácio Lula da Silva ante la captura de Maduro?
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, condenó las acciones de Estados Unidos, calificándolas como una "afrenta a la soberanía" de Venezuela y un "precedente extremadamente peligroso" para la comunidad internacional. Lula ha instado a la ONU a responder firmemente y reiterado su disposición a promover el diálogo y la cooperación.
¿Cuál ha sido la posición de Rusia respecto a la intervención estadounidense en Venezuela?
Rusia condenó la operación militar de Estados Unidos, considerándola un "acto de agresión armada" y reafirmó su solidaridad con el pueblo venezolano y el liderazgo bolivariano. Rusia ha instado a una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para tratar la crisis y ha destacado la importancia de que América Latina siga siendo una zona de paz.
¿Qué impacto tiene la captura de Maduro en la situación política de Venezuela?
La captura de Nicolás Maduro ha dejado a Venezuela en un vacío de poder sin precedentes. La comunidad internacional observa con cautela cómo esta operación podría redefinir el equilibrio político en América Latina. Internamente, el país se encuentra en estado de emergencia, con reportes de enfrentamientos y una fuerte presencia militar en áreas estratégicas.
