Lula sale en defensa de Maduro tras su captura: “EE.UU. ha traspasado una línea inaceptable”

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, condenó los bombardeos registrados en territorio venezolano y la captura de Nicolás Maduro, al calificar estas acciones como una “afrenta a la soberanía” y un “precedente extremadamente peligroso” para la comunidad internacional.

“Los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente han traspasado una línea inaceptable. Estos actos representan una grave afrenta a la soberanía de Venezuela y sientan un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional”, expresó Lula en un mensaje publicado en su cuenta oficial de X.

El mandatario brasileño pidió una respuesta firme de la ONU y reiteró que Brasil “está dispuesto a promover el diálogo y la cooperación”.

"Esta acción recuerda los peores momentos de injerencia en la política latinoamericana y caribeña y amenaza la preservación de la región como zona de paz", dijo.

Sin embargo, Lula evitó referirse a los años de represión, censura y crisis humanitaria provocados por el régimen chavista, que ha dejado miles de presos políticos y millones de venezolanos exiliados.

Su postura refuerza la cercanía ideológica con el gobierno de Maduro y refleja una visión complaciente frente a dictaduras aliadas en la región.

La incursión militar de EE.UU. en Venezuela

Las declaraciones de Lula llegan después de que el presidente estadounidense, Donald J. Trump, anunciara la captura de Maduro y su esposa en una operación militar de gran escala.

Durante la madrugada del sábado se reportaron intensos bombardeos en instalaciones estratégicas de Venezuela.

Mientras el futuro político de Venezuela se mantiene incierto, la reacción de Lula marca un respaldo tácito de Brasil a uno de los regímenes más cuestionados de América Latina.