Díaz-Canel arremete contra Estados Unidos y promete dar su sangre y vida por Maduro: "Es un precio muy alto"

Ver más

Miguel Díaz-Canel encabezó este sábado un acto en la Tribuna Antiimperialista de La Habana, donde pronunció un encendido discurso en defensa del régimen de Nicolás Maduro, detenido horas antes junto a su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar de Estados Unidos en territorio venezolano.

La convocatoria, organizada de urgencia por el régimen cubano, reunió a militantes del Partido Comunista, estudiantes y trabajadores movilizados por organizaciones oficialistas, en una manifestación que el Gobierno calificó como una respuesta de solidaridad revolucionaria ante la captura del líder chavista.

Díaz-Canel, visiblemente exaltado, calificó la incursión estadounidense como un acto de “terrorismo de Estado”, una actuación “cobarde, criminal y alevosa” que culmina con un presidente latinoamericano "secuestrado".

En su discurso, cargado de retórica fidelista y martiana, el gobernante cubano aseguró que Washington pretende “imponer el neofascismo en el mundo" bajo el mandato de Donald Trump.

“La Tierra de Bolívar es sagrada, y un ataque a sus hijos es un ataque a todos los hijos dignos de Nuestra América”, exclamó Díaz-Canel, entre vítores de “¡Patria o muerte!” de los asistentes.

En tono beligerante, el gobernante cubano prometió que Cuba “no dejará sola a Venezuela”. Aseguró que él, y el pueblo cubano, están dispuestos a “dar su propia sangre y hasta su propia vida” por defender al aliado sudamericano, “pero a un precio muy caro”, advirtió.

Lo más leído hoy:

Durante su intervención, Díaz-Canel acusó a Donald Trump de ser “la mayor amenaza a la paz del continente americano”.

Reiteró su respaldo total al régimen chavista y llamó a la unidad de las fuerzas progresistas de América Latina y a la comunidad internacional, frente a lo que describió como “una ofensiva imperial y fascista contra la humanidad”.

En criterio de Díaz-Canel el gobierno de Estados Unidos lleva meses construyendo un caso de narcoterrorismo contra Maduro, y no han podido presentar ante el mundo ni una sola evidencia porque "no existen tales pruebas".

El discurso, transmitido por la televisión estatal cubana, fue interpretado como una estrategia política para reforzar la narrativa contra Estados Unidos en medio de la crisis interna que vive Cuba, marcada por apagones, escasez y descontento social.

Nicolás Maduro y Cilia Flores se encuentran bajo custodia estadounidense a bordo de un buque militar rumbo a Nueva York, donde deberán responder ante la justicia por cargos de narcotráfico y conspiración criminal presentados por el Departamento de Justicia.