Díaz-Canel arremete contra Estados Unidos y promete dar su sangre y vida por Maduro: "Es un precio muy alto"

Miguel Díaz-Canel encabezó este sábado un acto en la Tribuna Antiimperialista de La Habana, donde pronunció un encendido discurso en defensa del régimen de Nicolás Maduro, detenido horas antes junto a su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar de Estados Unidos en territorio venezolano.
La convocatoria, organizada de urgencia por el régimen cubano, reunió a militantes del Partido Comunista, estudiantes y trabajadores movilizados por organizaciones oficialistas, en una manifestación que el Gobierno calificó como una respuesta de solidaridad revolucionaria ante la captura del líder chavista.
Díaz-Canel, visiblemente exaltado, calificó la incursión estadounidense como un acto de “terrorismo de Estado”, una actuación “cobarde, criminal y alevosa” que culmina con un presidente latinoamericano "secuestrado".
En su discurso, cargado de retórica fidelista y martiana, el gobernante cubano aseguró que Washington pretende “imponer el neofascismo en el mundo" bajo el mandato de Donald Trump.
“La Tierra de Bolívar es sagrada, y un ataque a sus hijos es un ataque a todos los hijos dignos de Nuestra América”, exclamó Díaz-Canel, entre vítores de “¡Patria o muerte!” de los asistentes.
En tono beligerante, el gobernante cubano prometió que Cuba “no dejará sola a Venezuela”. Aseguró que él, y el pueblo cubano, están dispuestos a “dar su propia sangre y hasta su propia vida” por defender al aliado sudamericano, “pero a un precio muy caro”, advirtió.
Durante su intervención, Díaz-Canel acusó a Donald Trump de ser “la mayor amenaza a la paz del continente americano”.
Reiteró su respaldo total al régimen chavista y llamó a la unidad de las fuerzas progresistas de América Latina y a la comunidad internacional, frente a lo que describió como “una ofensiva imperial y fascista contra la humanidad”.
En criterio de Díaz-Canel el gobierno de Estados Unidos lleva meses construyendo un caso de narcoterrorismo contra Maduro, y no han podido presentar ante el mundo ni una sola evidencia porque "no existen tales pruebas".
El discurso, transmitido por la televisión estatal cubana, fue interpretado como una estrategia política para reforzar la narrativa contra Estados Unidos en medio de la crisis interna que vive Cuba, marcada por apagones, escasez y descontento social.
Nicolás Maduro y Cilia Flores se encuentran bajo custodia estadounidense a bordo de un buque militar rumbo a Nueva York, donde deberán responder ante la justicia por cargos de narcotráfico y conspiración criminal presentados por el Departamento de Justicia.
Preguntas frecuentes sobre la postura de Díaz-Canel ante la captura de Nicolás Maduro
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Cuál fue la reacción de Miguel Díaz-Canel ante la captura de Nicolás Maduro?
Miguel Díaz-Canel calificó la operación estadounidense como un acto de “terrorismo de Estado” y se comprometió a defender a Venezuela, ofreciendo incluso su vida por Maduro. Este discurso se alinea con la postura habitual del gobierno cubano de condenar las acciones de Estados Unidos y mostrar solidaridad con sus aliados en la región.
¿Por qué Díaz-Canel considera que la captura de Maduro es una amenaza para América Latina?
Díaz-Canel argumenta que la operación militar de Estados Unidos es una ofensiva imperial y fascista que busca imponer el neofascismo en la región. En su discurso, hizo un llamado a la unidad de las fuerzas progresistas de América Latina para resistir este tipo de acciones que, según él, amenazan la soberanía de los países del continente.
¿Cómo reacciona la población cubana ante las declaraciones de Díaz-Canel sobre Venezuela?
Aunque las manifestaciones oficiales muestran apoyo, hay un creciente malestar social en Cuba debido a la crisis interna, que incluye apagones, escasez de alimentos y descontento social. Muchos cubanos critican que el gobierno priorice el apoyo a Maduro en lugar de abordar los problemas internos del país.
¿Qué acciones ha tomado Estados Unidos tras la captura de Maduro?
Estados Unidos ha trasladado a Nicolás Maduro y Cilia Flores a Nueva York, donde enfrentarán cargos de narcotráfico y conspiración criminal. La operación fue anunciada por el presidente Donald Trump, quien afirmó que fue una intervención necesaria para restaurar la democracia en Venezuela.
