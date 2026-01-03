Díaz-Canel repite el guion: Régimen cubano convoca acto “antiimperialista” en La Habana tras captura de Maduro

Vídeos relacionados:
El régimen cubano convocó a los habanero a participar para este sábado a las 10:00 a.m. en un acto en la Tribuna Antimperialista José Martí, “en representación de todo el pueblo de Cuba”, para condenar lo que consideran una “agresión militar imperialista” de Estados Unidos contra Venezuela.
Miguel Díaz-Canel repite el guion de siempre, aunque estemos en un contexto social y histórico muy diferente. La convocatoria fue anunciada por la Presidencia de Cuba en la red social X, pocas horas después de confirmarse la captura de Nicolás Maduro tras una incursión militar estadounidense en Caracas este 3 de enero.
Antes de la convocatoria, el gobernante cubano había publicado un mensaje en esa misma red social en el que condenó la ofensiva estadounidense, calificándola como un “ataque criminal” y una muestra de “terrorismo de Estado” contra el pueblo venezolano.
El mandatario reiteró el apoyo incondicional del régimen cubano al chavismo y aseguró que Cuba “defenderá la soberanía de Venezuela” en el marco de lo que denominó la “Zona de Paz latinoamericana”. Cerró su mensaje con la consigna “Patria o Muerte ¡Venceremos!”.
Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó en su cuenta de Truth Social que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados durante una operación militar “planificada y ejecutada con éxito”.
El mandatario estadounidense explicó que Maduro y Flores fueron trasladados fuera de Venezuela. Además, Trump anunció una conferencia de prensa en Mar-a-Lago, Florida, para ofrecer detalles del operativo.
La acción militar fue coordinada con agencias de seguridad estadounidenses y se ejecutó “sin bajas civiles”, en el marco de lo que Trump describió como una “intervención necesaria para restaurar la democracia en Venezuela”.
